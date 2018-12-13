قائمة «الأبيض» لكأس آسيا خلال ساعات

المصدر: دبي-العوضي النمر

يُعلن المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني، خلال الساعات المقبلة، قائمة اللاعبين التي ستنخرط في التجمع المحلي الأخير، الذي ينطلق بعد غد في دبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات بداية من 5 يناير المقبل.

وتضم القائمة ما بين 26 إلى 28 لاعباً، من بينهم لاعبو العين، والذين سينضمون لتجمع المنتخب، عقب انتهاء مشاركتهم في المونديال العالمي.

وتشهد القائمة الجديدة، عودة لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، بعد مشاركته مع فريقه في المباريات الأخيرة، وخلفان مبارك لاعب الجزيرة، بعد التأكد من شفائه التام من الإصابة، وثنائي العين، إسماعيل أحمد وريان يسلم، اللذين غابا عن التجمع الماضي بسبب الإصابة.

وهناك اتفاق على وجود إسماعيل مطر مع الفريق بشكل ودي، خلال وجود المنتخب في العاصمة أبوظبي، بداية من أول يناير المقبل، على الرغم من تعرضه لإصابة في الوجه، تمنعه من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تحفيز اللاعبين، ووفق اللائحة، سيختار المدرب، القائمة النهائية للبطولة، عقب التجمع، وتضم 23 لاعباً فقط.

ويعتبر تجمع الأبيض المحلي المقبل، الفرصة الأخيرة لتركيز زاكيروني لنهائيات آسيا، حيث يأمل في تجهيز وإعداد اللاعبين، والاستقرار على معالم التشكيلة الأساسية، من أجل المشاركة في نهائيات اسيا، بداية من 5 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

تجمّع

وينقسم التجمع المحلي للأبيض إلى مرحلتين، الأولى بعد غد في دبي، حيث سيقيم الفريق في فندق ميدان، ويتدرب يومياً على ملعب ند الشبا، وسيخوض الأبيض خلال هذا التجمع، مباراة واحدة يوم 21 من الشهر الجاري، وهناك اتصالات مع عدد من الاتحادات الآسيوية، من أجل الاستقرار على اختيار فريق من بينها ليلاقي الأبيض في آخر بروفة قبل نهائيات آسيا.

وسوف يتم تحديد الفريق خلال الأيام المقبلة، وكان من المفترض أن تقام مباراة أخرى يوم 28 ديسمبر، ولكن الاحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد، وعدم وجود وقت لـ «فيفا داي»، خلال هذا التوقيت حال دون ايجاد فريقا.

معسكر

ستبدأ المرحلة الثانية من التجمع المحلي، في الأول من يناير المقبل، حيث سينتقل معسكر الفريق إلى العاصمة أبوظبي، وبالتحديد في السعديات، على أن يتدرب يومياً على ملعب جامعة نيويورك في العاصمة، نظراً لانشغال جميع ملاعب العاصمة بالمنافسات الآسيوية، وتدريبات عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة، وخلال هذا التجمع، سيضع المدرب زاكيروني اللمسات الأخيرة على خطط اللعب.

والتشكيلة النهائية التي ستخوض منافسات كأس آسيا، بداية من لقاء البحرين يوم 5 يناير المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية، ثم الهند يوم 10 من الشهر نفسه على نفس الملعب.

وختام الدور الأول بلقاء تايلاند على استاد هزاع بالعين يوم 14 يناير، ثم ينتظر الفريق تحديد موقفه من التأهل للدور الثاني للبطولة، والجميع يتمنى أن يحتل المنتخب المركز الأول في مجموعته، حتى يكون طريقه في الدور الثاني «سالك».

متابعة

ويضع الإيطالي زاكيروني يده على قلبه، وهو يتابع مباريات فريق العين في مونديال الأندية، والجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي.

حيث يخشى من تعرض أي لاعب لإصابة ، حيث يطمئن المدير الفني على سلامة لاعبيه وأدائهم خلال مباريات فرقهم، ويأمل المدرب أن يخرج اللاعبون من هذه المباريات وهم في صحة جيدة ، خاصة أن الفريق يعاني كثيراً من تعدد الإصابات التي جرت خلال الفترة الأخيرة، وبسببها يغيب عدد كبير من اللاعبين عن المشاركة الآسيوية، من بينهم النجم عمر عبد الرحمن «عموري».