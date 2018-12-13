الجولة الرابعة لدوري «الأولى» تنطلق بمباراتين اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تستأنف مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى اليوم بمباراتين، بعد أن توقفت المسابقة خلال الأسبوع الماضي، بسبب إقامة مباريات ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

حيث شارك كل من: دبا الحصن وحتا خلال مواجهات هذا الدور وخرجا من المسابقة أمام الظفرة والإمارات على التوالي، وسيلتقي في الرابعة وأربعين دقيقة عصراً فريقا الذيد صاحب المركز السادس بنقطة وحيدة مع فريق مسافي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب بسبع نقاط، وفي المواجهة الثانية في تمام السابعة وخمس عشرة دقيقة، يستضيف خورفكان أحد فرق الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط جاره وضيفه العروبة الثالث بسبع نقاط في لقاء مهم ومرتقب، إذ يحاول أبناء الخور السير قدماً في طريق الانتصارات للحفاظ على مقدمة الترتيب بجانب فريق الحمرية الذي يمتلك نفس رصيد خورفكان دون هزيمة أو تعادل حتى الآن، وغداً تستكمل مباريات هذه الجولة بثلاث مباريات، تجمع الأولى بين التعاون بمصفوت والفريقان يمتلك كل منهما نقطة وحيدة.

فيما يستقبل حتا صاحب المركز الخامس بست نقاط نظيره العربي صاحب المركز الأخير دون رصيد، وستكون هذه المباراة الأولى هي الأولى للكرواتي ستيلنوفيتش الذي تولى مهمة تدريب العربي قبل أيام قليلة، فيما يسعى الحمرية المتصدر بتسع نقاط إلى تحقيق الفوز على دبا الحصن الجريح بنقطة وحيدة.