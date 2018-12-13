عمار النعيمي يطلع على تحضيرات «ألعاب الأولمبياد الخاص»

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه بديوان الحاكم على التحضيرات الجارية في الإمارة، لاستقبال عدد من الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019، بمشاركة أكثر من 170 دولة.

حيث سيتم إشراك أصحاب الهمم في جميع جوانب الحدث، ما يتيح الفرصة لكل متفرج وضيف ومشجع لخوض تجارب مع رياضيي الأولمبياد الخاص.

واستمع سموه من فاطمة المسافري رئيسة اللجنة المنظمة لبرنامج زيارة الوفود لإمارة عجمان، بحضور الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، إلى خطة العمل وبرنامج الاستقبال، الذي يشتمل على زيارة المعالم السياحية والتراثية والترفيهية، ومن بينها منتجع الزوراء ونادي الفروسية ومتحف عجمان.

واطلع سموه أيضاً على الترتيبات الخاصة باستضافة الوفود، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم عدداً من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من وزارة الداخلية والمجلس التنفيذي ودائرة التنمية السياحية ودائرة البلدية والتخطيط ومؤسسة المواصلات في عجمان ومنطقة عجمان الطبية ونادي عجمان لذوي الإعاقة وأكاديمية عجمان وغيرها.

وأعرب سموه عن سعادته باستضافة الإمارات للحدث، وقال: إن شرف استضافة دورة الأولمبياد الخاص يأتي تأكيداً وبرهاناً على المكانة المرموقة والمنزلة العالية التي تتمتع بها الإمارات في دعم المشاريع الإنسانية وصقل المواهب الرياضية وتشجيع الأبطال من أصحاب الهمم باعتبارهم شريحة أصيلة من مجتمع الإمارات محبة للوطن وقادرة على العطاء وتحقيق الإنجازات. عجمان- وام