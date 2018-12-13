«سيلفي المدرّج».. جديد كلباء لجماهيره

المصدر: كلباء - علي الظاهري

«سيلفي المدرج الكلباوي».. هذا هو جديد نادي اتحاد كلباء لتحفيز جماهيره على حضور مباريات الفريق الأول للكرة، إذ تواصل القلعة الصفراء إطلاق المبادرات النوعية لجذب الجماهير إلى المدرجات ودعم «النمور».

وأعلنت شركة الكرة في النادي عن مسابقة «سيلفي المدرج الكلباوي» في مباراة الغد أمام الوصل، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الخليج العربي، وتتضمن الشروط التقاط صورة «سيلفي» في المدرجات وإرسالها إلى الحساب الرسمي الخاص بالنادي عبر وسيلة التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وستقوم بدورها اللجنة الإعلامية بعملية الفرز واختيار أجمل 10 صور، ثم نشرها عبر الحساب الرسمي لمدة 3 أيام، ليتم اختيار الصورة الأفضل الحاصلة على إعجاب أكبر عدد من المتابعين والجمهور، وسيسلّم أحد لاعبي الفريق الجائزة للفائز. كما تم الإعلان عن مسابقة أخرى، وهي توقّع النتيجة الصحيحة للمباراة.