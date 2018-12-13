غوادلاخارا.. حلم إنهاء التفوق الياباني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ستكون المواجهة التي تجمع بين كاشيما انتلرز الياباني مع شيفاز غوادلاخارا المكسيكي، بعد غد في الدور الثاني على استاد هزاع بن زايد هي المواجهة الثالثة للأندية اليابانية مع أبطال قارة الكونكاكاف، والتي يأمل فيها بطل آسيا مواصلة تفوق الأندية اليابانية على نظيرتها المكسيكية خلال المواجهات التي جمعت بينهما في المونديال.

ويشارك كاشيما انتلرز في مونديال الأندية للمرة الثانية، بعد أن شارك المرة الأولى في 2016، فيما يشارك غوادلاخارا للمرة الأولى.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الأندية اليابانية وبطل قارة الكونكاكاف في عام 2008، فتواجه جامبا أوساكا وباتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، وانتهت لصالح الفريق المكسيكي بهدف وحيد، بينما كانت المواجهة الثانية في 2011 بين كاشيوا ريسول ومونتيري المكسيكي في ربع النهائي وانتهت لمصلحة كاشيوا بركلات الترجيح، فهل يستطيع غوادلاخارا إنهاء عقدة الأندية المكسيكية أمام نظيرتها اليابانية؟