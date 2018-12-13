مستشفى برجيل داعم وطني للمونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المُنظمة المحلية عن توقيع اتفاقية مع مستشفى برجيل يكون بموجبها داعماً وطنياً لكأس العالم للأندية- الإمارات 2018.

ويُعد مستشفى برجيل، ومقره أبوظبي، أحد المستشفيات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتطلع من خلال دعم البطولة إلى تعزيز التزامها تجاه الرياضة. وكونه جزءاً من اتفاقية الرعاية، ستقوم الشركة بتقديم الدعم الطبي المكثف خلال البطولة، بما في ذلك خدمات للفرق المشاركة ومشجعيها.

ووفقاً لما ذكره أمير فردوس المدير التنفيذي لمجموعة برجيل: «تحرص مستشفى برجيل على دعم كرة القدم وتنمية الرياضة، بصفتها إحدى أكبر مجموعات المستشفيات التي تُقدم الخدمات الطبية الرياضية، حيث نشعر بالسعادة والفخر بدعم كأس العالم للأندية 2018».

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية - الإمارات 2018: «تتمثل مهمتنا باستضافة كأس العالم للأندية في ترك إرث دائم في جميع جوانب المجتمع الإماراتي، من خلال التعاون القوي مع أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين».