كاشيما أنتلرز.. طموح المجد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصل أفراد نادي كاشيما أنتلرز الياباني، بعد الفوز بلقب بطل دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، حاملين آمالهم بتقديم أداء أفضل من مشاركتهم السابقة في كأس العالم للأندية.

وكان الفريق المتألق، بطل الدوري الياباني الممتاز، قد تأهل إلى البطولة بعد فوزه على منافسه نادي «بيرسوبوليس» الإيراني في نهائي دوري أبطال آسيا، ليكون هذا ظهوره الأول في منافسات كأس العالم للأندية منذ خسارته أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين عام 2016.

وسيدخل كاشيما، النادي الأنجح في اليابان، بطولة كأس العالم للأندية الإمارات في الجولة الثانية بعد غد، حيث سيلاقي نادي شيفاز غوادلاخارا، حامل لقب اتحاد أميركا الشمالية والوسطى لكرة القدم «كونكاكاف» على أرض استاد هزاع بن زايد في العين عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.