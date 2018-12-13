إنفانتينو يصل إلى أبوظبي الثلاثاء المقبل

يصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى الدولة يوم الثلاثاء المقبل 18 ديسمبر الجاري، لحضور منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حتى 22 من ديسمبر الجاري، وتقام مبارياتها على ملعبي مدينة زايد الرياضية بأبوظبي وهزاع بن زايد بالعين.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة نصف النهائي التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني والفائز من كاشيما انتلرز الياباني وغوادلاخارا المكسيكي.

كما وصلت أمس إلى الدولة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور فعاليات المونديال، إذ من المنتظر أن يتوافد خلال الأيام المقبلة مسؤولو الاتحاد الدولي، وعدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم.