أبوظبي تستضيف قرعة ربع نهائي كأس زايد

المصدر: دبي - العوضي النمر

تستضيف العاصمة أبوظبي قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الاثنين 17 الجاري، في احتفالية تليق بمكانة البطولة التي تحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيضم حفل القرعة العديد من الشخصيات الرياضية وممثلي الفريق المشاركة، إلى جانب نجوم الكرة القدامى وعدد من نجوم الفن، كما سيشهد تحديد مواعيد مواجهات نصف النهائي والمباراة النهائية.

والفرق المتأهلة لدور الـ8 لكأس زايد للأندية العربية هي: الوصل (الإمارات)، الاتحاد السكندري (مصر)، الأهلي والهلال (السعودية)، النجم الساحلي (تونس)، مولوديه (الجزائر)، المريخ (السودان)، الرجاء (المغرب).