الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تفوز بأفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

حصلت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة على المركز الأول في مسابقة "أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية" والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، بدورتها الثانية، والتي تهدف إلى نشر الرياضة المجتمعية بين كل أفراد المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

و تتكون المسابقة من ثلاث فئات أساسية "الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات المجتمعية".

جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامته الهيئة العامة للرياضة، وتسلم الجائزة خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، من سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة.

وأكد خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الفوز بالمركز الأول يأتي تماشياً مع نجاح جهود الجمعية في تقديم مبادرة خلاقة ومبتكرة في مجال الرياضة المجتمعية وتحقيق استراتيجية تفعيل المشاركة الشبابية في دعم مسيرة التنمية وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة.

وأشار إلى أن هذا الفوز يعد دليلاً وتقديراً على جودة البرامج المستدامة التي تعتمدها الجمعية والتي تستهدف مختلف المراحل العمرية لجميع الجنسيات من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن حصولنا على الجائزة جاء نتيجة لتنظيم بطولة "الفرجان" والتي انطلقت في عام 2012، ليتنافس فيها جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، بالإضافة للجوائز المخصصة للحضور الجماهيري خلال مباريات البطولة.