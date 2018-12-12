«الأبيض الملكي» يصل الأحد إقامة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصل مساء الأحد المقبل إلى العاصمة أبوظبي بعثة فريق ريال مدريد الإسباني استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2018.

وتنتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الدولة وصول بطل أوروبا وحامل لقب النسختين الأخيرتين من مونديال الأندية، حيث سيكون تواجد «الملكي» الثاني له بأبوظبي في ثاني مشاركة رسمية له في بطولة تقام في الإمارات التي يسعى من خلالها الريال إلى تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي والرابع في تاريخه والتفوق على غريمه التقليدي برشلونة من أجل الانفراد بعدد مرات الفوز بمونديال الأندية.

وستحط بعثة ريال مدريد الرحال في فندق الفورسيزون بجزيرة المارية في أبوظبي، وهو نفس مقر إقامة الفريق الذي حل به خلال مشاركته في مونديال الأندية العام الماضي.