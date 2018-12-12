غوادلاخارا المكسيكي يتزين بالغترة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ فريق غوادلاخارا المكسيكي استعداداته لمونديال الأندية بخوض أولى حصصه التدريبية بمدينة العين صباح أمس، وذلك ضمن تحضيراته لمواجهة كاشيما انتلرز الياباني السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد في ثاني مباريات البطولة. وكانت بعثة جوادلاخارا قد وصلت مساء أول من أمس عبر مطار دبي الدولي، وتوجهت مباشرة إلى مقر الإقامة في مدينة العين، إذ كانت الورود في استقبال البعثة، وحرص لاعبو الفريق على ارتداء الغترة الإماراتية عقب الوصول مباشرة.

وأدى الفريق مراناً في التاسعة والنصف صباح أمس على أرضية ملعب نادي العين لأصحاب الهمم بمشاركة جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق لمونديال الأندية، رغم وصول البعثة للعين في وقت متأخر من مساء أول من أمس وسط حضور عدد من الإعلاميين المكسيكيين المرافقين للفريق، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين اليابانيين الذين حرصوا على متابعة تدريبات الفريق، كونه خصم كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا.

ويسعى غوادلاخارا إلى تحقيق إنجاز للكرة المكسيكية في مشاركته الأولى في المونديال بعد سيطرة باتشوكا على المشاركة في البطولة في السنوات الأخيرة، حيث يعد أكثر الفرق المكسيكية تأهلاً لمونديال الأندية، مقابل 3 مشاركات لكل من مونتيري وكلوب أميركا، ومشاركة وحيدة لكروز أزول واتلانتا وأخيرا غوادلاخارا. ويضم غوادلاخارا العديد من اللاعبين المميزين، أبرزهم المهاجمان إسحاق بريزويلا، وأوربيلين بينيدا.