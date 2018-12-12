الجماهير تستقبل الترجي بالأغاني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة فريق الترجي التونسي باستقبال حافل من الجماهير التونسية في الإمارات لدى وصول الفريق في ساعة متأخرة من مساء، أول من أمس، إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي.

واستقبلت بعثة الترجي أعداداً غفيرة من جماهير وعشاق «شيخ الأندية التونسية»، التي حرصت على التواجد في المطار وقت وصول البعثة، إذ قوبلت البعثة بالهتافات والأهازيج وأعلام الفريق قبل توجه البعثة من المطار مباشرة إلى مقر الإقامة في مدينة العين.

وخاض الترجي التونسي حصته التدريبية الأولى مساء، أمس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين تحت إشراف مديره الفني معين الشعباني، حيث ركز المدير الفني على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، وتخفيف الأحمال البدنية تجنباً لإرهاق اللاعبين.

ويستعد الترجي لمواجهة الفائز من العين وويلنغتون النيوزيلندي في الدور الثاني من البطولة المقرر إقامته يوم السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري على أرضية استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.