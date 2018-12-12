اللجنة المنظمة تبحث إجراءات دخول الجماهير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولتي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 وكأس آسيا الإمارات 2019 التي ستقام خلال الفترة 5 يناير - 1 فبراير 2019، اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لدعم الخطط التنظيمية الخاصة بإجراءات دخول الجماهير للبطولتين، انطلاقاً من حرصها على تقديم جميع التسهيلات لكافة الجماهير.

حضر الاجتماع العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعارف حمد العواني مدير البطولتين، والعقيد مطر علي خرباش الساعدي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في الهيئة، والمقدم جمال أحمد الذيب مدير إدارة جوازات مطار أبوظبي، والمقدم محسن أحمد الهاشمي مدير إدارة السياسات في الهيئة، وناصر الشحي مدير البروتوكول الحكومي في اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، والمقدم أحمد علي الدلال نائب مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، والرائد محمد بن جريس رئيس قسم أذونات الدخول الخاصة في الهيئة، وإيمان رشاد العفيفي من إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، ومحمد عبدالله المستكا من لجنة العلاقات العامة للبطولتين.