العين والترجي يطاردان الحلم العربي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تحمل النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تفتتح اليوم الرقم 15 في تاريخ البطولة التي كانت قد انطلقت عام 2000 وفاز بلقبها كورينثيانز البرازيلي، وتوقفت بعدها لتعود من جديد في 2005 سنوياً بصورة منتظمة، لتجذب أنظار العالم وتحقق نجاحاً كبيراً.

وخلال النسخ الماضية ظهر 13 نادياً عربياً 18 مرة في البطولة لكن هذه الأندية ظلت بعيدة عن التتويج باللقب باستثناء محاولة واحدة للرجاء المغربي، الذي حل وصيفاً في نسخة 2013 التي أقيمت بالمغرب بعد خسارته في النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني الذي توج باللقب للمرة الأولى والأخيرة له.

وعلى الرغم من أن الترشيحات لا تذهب في مصلحة ممثلي الكرة العربية في البطولة الحالية «العين والترجي» للوصول إلى منصات التتويج، لكنهما يلعبان بشعار لا يوجد مستحيل في كرة القدم لتحقيق الحلم العربي، وخاصة في ضوء الظهور الجيد للجزيرة في النسخة الماضية عندما أدهش العالم بتميز أدائه في البطولة بجانب بعض التجارب «العربية» السابقة.

وظهر 13 نادياً عربياً في البطولة خلال منافساتها الماضية بقيادة الأهلي «مصر» - الترجي والنجم الساحلي «تونس» - المغربي التطواني - الرجاء والوداد البيضاوي «المغرب» - الاتحاد والنصر «السعودية» - وفاق سطيف «الجزائر»، الأهلي والوحدة والجزيرة «الإمارات»، السد، وسينضم إليها في النسخة الحالية، العين الإماراتي إضافة إلى الترجي الذي سبق له الظهور في المنافسة.

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تمثل مشاركة الترجي التونسي في مونديال الأندية هذا العام الثانية له في تاريخ البطولة، بينما كانت الأولى عام 2011 وخرج منها بخسارتين، ليبحث فريق الدم والذهب عن وضع بصمته في النسخة الحالية وتحقيق أول انتصار له.

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على مدار عامين على التوالي في 2015 و2016 غاب الحضور العربي في مونديال الأندية بشكل نهائي بعد أن ذهبت الألقاب القارية إلى أندية آسيوية وأفريقية الشيء الذي حال دون الظهور العربي.

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تقابلت الأندية العربية 3 مرات وجهاً لوجه، في نسخ مختلفة، بداية بمواجهة الاتحاد السعودي الذي فاز على الأهلي المصري بهدف، وفاز النصر السعودي على الرجاء المغربي 4-3، ولقاء السد والترجي الذي انتهى 2-1 لمصلحة الأول.

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ستكون الأندية الإماراتية الأكثر ظهوراً وسط الفرق العربية في مونديال الأندية، بعد مشاركة العين هذا الموسم بـ4 مشاركات متنوعة لشباب الأهلي والوحدة والجزيرة وأخيراً العين الذي يفتتح مشوار البطولة اليوم.

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يتصدر الأهلي المصري قائمة أكثر الأندية العربية مشاركة في البطولة بعد أن سجل حضوراً في 5 منافسات سابقة ويعد المركز الثالث أفضل ترتيب حققه عام 2006 بقيادة الجيل الذهبي من اللاعبين.

سجل الأبطال

العام البطل

2000 كورينثيانز البرازيلي

2005 ساو باولو البرازيلي

2006 انترناسيونال البرازيلي

2007 ميلان الإيطالي

2008 مانشستر يونايتد الإنجليزي

2009 برشلونة الأسباني

2010 إنتر ميلان الإيطالي

2011 برشلونة الأسباني

2012 كورينثيانز البرازيلي

2013 بايرن ميونيخ الألماني

2014 ريال مدريد الأسباني

2015 برشلونة الأسباني

2016 ريال مدريد الأسباني

2017 ريال مدربد الأسباني