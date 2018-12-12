المتطوعون ينصبون الخيام

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

بدأ المتطوعون مهمة العمل في مونديال الأندية، من أجل خدمة الوطن، وراحة ضيوف الدولة، فعليا بالمشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بالإعلام ومختلف الجهات، بعد التصديق عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ونصب المتطوعون، من الجنسين، الخيام في مبنى مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وإستاد هزاع بن زايد في العين، لتقديم خدمة تطوعية، في أولى المهام التي يؤدونها لنجاح الحدث الكبير الذي ينتظر أن يتدافع إليه الآلاف من مختلف دول العالم.

تطوع

ويعتبر عمل مجموعة الشباب والشابات في مونديال الأندية امتداداً لتطوعهم في مختلف البطولات والأحداث السابقة التي ظلت تشهد أداء نموذجياً لهذه الفئة، التي تلعب دورا كبيرا وبارزا في عملية التنظيم، وكانت النسخة الماضية من البطولة قد شهدت مشاركة 1127 متطوعا حسب إحصائية رسمية من اللجنة التي أشرفت على الحدث، نالوا جميعا إشادة كبيرة على الدور الذي قاموا به.

حديث

وأعرب عدد من المتطوعين خلال حديثهم مع «البيان الرياضي» أمس، عن سعادتهم بالمشاركة في تنظيم المونديال وخدمة الفرق المشاركة وضيوف الدولة والجماهير ووسائل الإعلام وكل من يحتاج إلى دعمهم، ورفض المتطوعون التصريح عن الخدمات والعمل الإنساني النبيل الذين يقومون به.

مؤكدين أنهم يفضلون العمل على الحديث، ومؤكدين أن التطوع لمنافسة المونديال يعتبر بمثابة بروفة وتدريب لأحداث أكبر قادمة، مشيرين إلى مواصلة العمل مباشرة في كأس آسيا والأولمبياد الخاص مطلع مارس من العام المقبل.

أوغاساوار الأكبر وهويرتا الأصغر

في أولى مفارقات البطولة كشفت قائمة أسماء الفرق المشاركة في المونديال عن أولى مفارقات البطولة، حيث يعد لاعبا كاشيما انتلرز الياباني متيسيو أوغاساوار وهيتوشي سوغاهاتا هما الأكبر سناً في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما يعتبر لاعب خط وسط غوادلاخارا المكسيكي سيزار هويرتا الأصغر سناً بين لاعبي البطولة.

ويبلغ ميتسيو أوغاساوار 39 عاماً ويكبر زميله في الفريق الحارس هيتوشي سوغاهاتا بأربعة أشهر فقط، وأوغاساوار من مواليد شهر أبريل عام 1979 بينما سوغاهاتا من مواليد أغسطس من العام نفسه.

أما لاعب غوادلاخارا المكسيكي سيزار هويرتا الأصغر سناً في البطولة فعمره 18 عاماً، وهو من مواليد 3 ديسمبر 2000، ويأتي لاعب ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور ثاني أصغر اللاعبين وهو من مواليد شهر يوليو 2000.