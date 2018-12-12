بنور: الترجي جاء من أجل اللقب

المصدر: العين - أحمد عيسى

أكد رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي التونسي، أن طموح ناديه التتويج بلقب كأس العالم للأندية، ذاكراً أن ذلك حق مشروع لكل ناد مشارك في البطولة، وقال: لكن الترجي يتعامل دائماً بواقعية، صحيح أن البطولة هدف لكل فريق وطموح، لكن هدفنا تخطي المباراة الأولى وبعدها سنرى ماذا سيحدث.

وأكد بنور في حديث له مع «البيان الرياضي» من داخل فندق دانات العين مقر إقامة البعثة بعد وصولها فجر أمس، أن فريقه استعد بتدريبات قوية وفي حالة معنوية جيدة وكل لاعب يريد أن يثبت وجوده وخاصة أن العالم يتابع هذا الحدث ويترقب مبارياته باهتمام.

وأشاد رئيس البعثة التونسية بحفاوة الاستقبال والمعاملة الطيبة التي وجدتها البعثة لدى وصولها، وقال: سعدنا أيضاً باستقبال حافل من الجمهور التونسي ومحبي نادي الترجي الذين يقيمون بدولة الإمارات، كان هنالك عدد كبير من الجمهور استقبلنا استقبالاً طيباً ووضع علينا المزيد من المسؤولية للظهور بشكل متميز وتقديم الأفضل.

وأكد بالنور أن فريقه الذي ينتظر الفائز من لقاء اليوم في الافتتاح لمقابلته، أن مواجهة العين ستكون أصعب لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، وأضاف: لا أريد القول إننا نفضل لقاء العين أو النيوزلندي لكن إذا لعبنا ضد صاحب المباراة فمن الطبيعي أن تكون مهمتنا أصعب بعكس مقابلة النيوزلندي.

وعاد رياض بنور وقال: إذا لعبنا ضد العين لن يكون هنالك خاسر حينها لأننا إخوان وأشقاء وأحباب وتربطنا علاقات جيدة، على مستوى الشعبين، وفي النهاية هذه كرة القدم وكل فريق يجتهد ويسعى للفوز.

تنظيم البطولة

وعن تنظيم البطولة في دولة الإمارات، قال: منذ لحظة الوصول وجدنا أولاً استقبالاً طيباً ومعاملة كريمة، وهذا شيء اعتدناه في دولة الإمارات، ورغم أننا ما زلنا في يومنا الأول، لكن من واقع الإقامة الجيدة في الفندق والاهتمام الذي لمسناه، أستطيع القول إن التنظيم جيد وخاصة أن الإمارات بها بنية تحتية متكاملة وسبق لها تنظيم العديد من البطولات، لذلك نحن واثقون بنجاح التنظيم.

35

ضمت بعثة نادي الترجي 35 فرداً، وسينضم إليها لاحقاً رئيس النادي حمدي المدب، وأكد رئيس البعثة أن جميع اللاعبين حضروا مع البعثة ولا توجد غيابات في صفوف الفريق.