بيرغ: قادرون على مقارعة كبار العالم

المصدر: العين - البيان الرياضي

سيكون المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، محط الاهتمام عندما يقود هجوم العين في كأس العالم للأندية، وتبدو الفرصة سانحة لهداف دوري الخليج العربي لكرة القدم، لتأكيد أفضليته بالقميص البنفسجي ومساعدة فريقه في الاستمرار بالبطولة العالمية الأبرز للأندية، والذهاب إلى أبعد مراحلها، خصوصاً أن العين لن يواجه اختبارات قوية في الأدوار الأولى، كما يبدو نظرياً وعلى الورق بعيداً عن مفاجآت كرة القدم، حيث سيلتقي في لقاء الافتتاح الليلة فريق ويلينغتون النيوزيلندي، وفي حال تجاوزه يلعب مع الترجي التونسي بطل أفريقيا.

تفاؤل

وظهر بيرغ، متفائلاً قبل انطلاق المنافسات وأكد أن فريق العين قادر على مقارعة كبار العالم في المسابقة العالمية الكبيرة، وبمقدوره الذهاب بعيداً، موضحاً أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهود والمثابرة في الملعب مع التركيز والرغبة في تحقيق الفوز، وأشار إلى أن وجود فرق كبيرة وعريقة في المونديال مثل ريال مدريد وغيره من أبطال القارات يمثل تحدياً لهم ويشعرهم بالحماس ويرفع من سقف طموحاتهم لتقديم أنفسهم بصورة مثالية، وهم عازمون على الظهور بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح السويدي بيرغ صاحب الخبرات الهجومية المتراكمة والذي نجح في التتويج بلقب هداف الدوري الإماراتي برصيد 26 هدفاً في أول موسم له مع «الزعيم»، أن مشاركته مع العين، في مونديال الأندية تختلف عن خوضه مباريات كأس العالم مع منتخب بلاده السويد التي جرت أخيراً في روسيا.

وقال: الأمر مختلف من حيث الظروف والأجواء ولكنه متشابه من حيث الرغبة والدوافع في تحقيق الانتصارات، إذ يتعين علي القتال والعمل على الظهور الجيد وتسجيل الأهداف لأن هذا هو عملي الذي ينبغي أن أتقنه سواء مع العين أو منتخب بلادي.

جهود

واعتبر بيرغ أن وصول منتخب السويد إلى ربع نهائي كأس العالم بروسيا أمر جيد ولكنه لم يكن كافياً وقال: حالياً أركز مع العين ولدي رغبة كبيرة في تقديم المستوى الفني، الذي يساعد الفريق في تحقيق طموحاته، وينبغي أن أضاعف جهودي من أجلهم جميعاً.

دوافع

وأكد السويدي بيرغ أن حصوله مع العين على ثنائية الدوري والكأس بالموسم الماضي فضلاً عن تتويجه بلقب هداف الدوري الإماراتي في الموسم الأول له مع الفريق، عززا كثيراً من دوافعه المعنوية وهو يطمح في تحقيق المزيد وقال: كان الأمر صعباً بالنسبة لي في البداية بسبب حداثة عهدي بالأجواء في الدوري الإماراتي، ولكن بمساعدة المسؤولين بالفريق وأصدقائي اللاعبين، أصبحت الأمور جيدة وتدريجياً تأقلمت مع الأوضاع ومع مرور الوقت لم تعد هناك مشكلة.

فرصة

وأضاف: حققنا بعضاً من تطلعاتنا بالعين ونأمل في إسعاد جمهور الفريق بإنجازات أخرى على المستوى المحلي والخارجي، وكأس العالم للأندية فرصة مثالية لتأكيد جدارتنا بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي ونأمل أن نوفق في ترجمة الجهود، التي بذلها الفريق في المعسكر الإعدادي قبل بداية هذا الموسم إلى نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة على المستوى المحلي والخارجي، بما في ذلك مونديال العالم.

شكر

أعرب بيرغ عن امتنانه وتقديره لجماهير نادي العين والإدارة وزملائه بالفريق لمساعدته في النجاح الذي تحقق له عبر الدعم المباشر وغير المباشر الذي قدموه له، وأكد أن جماهير العين ساعدته في الظهور القوي منذ الموسم الماضي حيث ظلت تسانده داخل الملعب وخارجه، وهو الأمر الذي كان له أثره الإيجابي الكبير وعزز من دوافعه لتقديم الأفضل مع الفريق، كما كان لزملائه اللاعبين دور مقدر في مساعدته داخل الملعب وخارجه وكذا الحال بالنسبة للجهازين الفني والإداري، وأوضح أنه سيضاعف جهوده من أجل تقديم الأفضل، الذي يليق بشعار نادي العين، ولن يدخر جهداً من أجل تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق في تحقيق النتائج المأمولة.

إعجاب

عبر بيرغ عن إعجابه بمدينة العين مؤكداً أن أسرته سعيدة بالإقامة في المدينة الجميلة، واكد إن من هواياته التأمل والنظر إلى الإبل وعندما كان صغيراً في السويد كان يشاهدها ويتمنى أن يلمسها بيديه وأن يركب على ظهرها وقد تحققت أمنيته بعد قدومه للعين، وتعلم «تكتيك» الركوب والنزول من ظهر الإبل، كما أصبح كذلك يحب الأكلات الشعبية مثل «الهريسة» و«اللقيمات» وغيرهما.