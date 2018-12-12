الرميثي: سنقدم بطولة تبقى في الذاكرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحب اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، بجميع لاعبي وجماهير ومسؤولي الأندية القارية الستة المتأهلة للبطولة في دولة الإمارات.

وقال: نود التأكيد على عزمنا على إظهار حسن الضيافة الإماراتية وإبراز قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية أمام جميع الأندية والجماهير من أنحاء العالم ونأمل من جميع الجهات العمل على إنجاح البطولة والمشاركة بأفضل ما لديها من أجل تقديم بطولة عالمية لا تنسى.

نحرص في بطولة هذا العام التي يُصادف «عام زايد» على إبراز قيم مجتمعنا المتسامح أمام ضيوفنا العالميين، ونود أن يتعرف زوارنا على التاريخ الغني للدولة من خلال زيارة قصر المويجعي في مدينة العين، مسقط رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أو قصر الحصن الذي تم ترميمه مؤخراً في العاصمة أبوظبي، والذي يعد منزل آباء وأجداد آل نهيان، والقلب النابض لأبوظبيوحث الرميثي ضيوف البطولة على اغتنام تواجدهم في الإمارات والتعرف على التاريخ الغني والتراث والثقافة التي تزخر بها أبوظبي والعين إضافةً إلى الإمارات الأخرى.

وقال: الطقس الرائع وشمس الشتاء الدافئة في الإمارات سيلقيان اهتمام بعض الزوار وندعو الجماهير للتعرّف على النسيج الثقافي الغني من مواقع التراث الأثرية والأماكن الثقافية الحديثة في أبوظبي والعين وخارجها.