الإسباني بينات على رادار النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت وسائل إعلام تشيلية عن تلقي المدرب الإسباني بينات سان خوسيه عرضاً من نادي النصر الإماراتي بعد أن رفض تجديد عقده مع فريق يونيفير سيداد كاتوليكا بطل الدوري التشيلي، وخاض بينات تجربة في الدوري السعودي مع الاتحاد والاتفاق بين عامي 2012 و2015.

ومن المتوقع أن يكون بينات البديل الأقرب للمدرب المرشح الأرجنتيني غييرمو باروس سكيلوتو في حال فشلت المفاوضات معه وقرر الاستمرار مع فريقه بوكا جونيورز.

وتوجد على طاولة النصر ملفات 4 مدربين في الوقت الحالي، أبرزهم سكيلوتو الذي دخلت معه إدارة «العميد» في مفاوضات متقدّمة حول قيمة العقـد.