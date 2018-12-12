تين كات يقود تدريبات الوحدة اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

من المنتظر أن يقود الهولندي تين كات تدريبات فريق الكرة بنادي الوحدة اعتباراً من اليوم، عقب وصوله إلى أبوظبي أمس، وأكد مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي في بيان أمس، عقب اجتماعه الأخير أن الفترة القصيرة المقبلة سوف تشهد عدداً من القرارات من أجل تعديل أوضاع الفريق وتجهيزه للدور الثاني من بطولة الدوري لإعادته للمسار الصحيح والعودة للمنافسة على الألقاب.

وأشار البيان إلى أن شركة الكرة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات الداخلية بداية من التعاقد مع تين كات لتدريب الفريق.

وقال الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة الشركة، المتحدث الرسمي أن الإدارة تسعى لتهيئة الجو العام في النادي من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح وتوفير كل احتياجات المدير الفني الجديد لانتشال الفريق من وضعه الحالي الذي لا يرضي طموحات إدارة النادي وجماهيره.

مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من جانب إدارة النادي لأوضاع الفريق وتحليل الأخطاء منعاً لتكرارها مستقبلاً وتوفير كل ما يحتاجه الفريق لاستعادة توازنه.