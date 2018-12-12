«وقتنا الآن» يزيّن حافلة «الأبيض» في كأس آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم الاستقرار على شعار «وقتنا الآن»، لوضعه على حافلة منتخبنا الوطني الأول «الأبيض»، في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، والمقررة في الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019.

واختير الشعار من خلال المرحلة الأولى من مسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، لاختيار الشعارات على حافلات المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة . ثم تم انتقاء أفضل 3 شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل منتخب، والذي استمر حتى 1 نوفمبر الماضي وشارك في التصويت أكثر من 105,000 شخص.

قال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي : «الإقبال الكبير من الجماهير على المشاركة يؤكد ارتفاع مستوى الحماس والإثارة مع اقتراب انطلاق البطولة ،ومن خلال إشراك الجمهور في الحدث وتقديم مستويات كروية عالية المستوى، ستتجاوز كأس آسيا في الإمارات كل التوقعات».