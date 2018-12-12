حملة «آسيا الإمارات 2019» تواصل جولتها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل الحملة الترويجية التفاعلية التي أطلقتها اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» جولاتها في مختلف أنحاء الدولة، قبل نحو شهر من انطلاق البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً يمثلون نخبة المنتخبات في القارة الصفراء.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً واستقطبت حتى الآن آلاف المشجعين الذين استمتعوا بفعالياتها الرياضية والترفيهية التفاعلية التي تستهدف ترسيخ رسالة الإمارات في استضافة الحدث القاري والعمل على تعزيز التفاعل وحضور المباريات ورفع مستوى الوعي الرياضي لدى الجماهير.

وتنقلت الحملة بين مراكز التسوق والتجمعات في مختلف إمارات الدولة لضمان وصول حماس وإثارة بطولة كأس آسيا إلى جميع المجتمعات من مختلف الفئات العمرية في الدولة، وتضمنت أنشطتها العديد من التحديات التفاعلية لاختبار مهاراتهم الكروية والرياضية، فضلاً عن الجانب التثقيفي بتاريخ البطولة ونجومها على مر التاريخ والتعرف على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة البطولة التي تعد الحدث الرياضي الأكبر على روزنامة الاتحاد الآسيوي.

وأشاد أحمد القبيسي مدير التسويق والاتصال في اللجنة المنظمة العليا المحلية لكأس آسيا الإمارات 2019، بالدور البارز الذي لعبته الحملة الترويجية في الوصول برسالة البطولة لمختلف المجتمعات في الدولة حتى الآن.

مشيراً إلى أن الحملة ستواصل جولاتها التفاعلية حتى صافرة انطلاق البطولة شهر يناير المقبل، ودعا أفراد الجمهور إلى المشاركة في فعاليات الحملة والمساهمة في دعم أهداف اللجنة المحلية المنظمة في رفع مستوى التفاعل المجتمعي مع البطولة.

فعاليات

وقال القبيسي: «تساهم الفعاليات المجتمعية في دعم أهداف البطولة بشكل إيجابي، كما تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة في مساعيها للوصول برسالة البطولة إلى كافة شرائح المجتمع الإماراتي من مختلف الجنسيات والثقافات».