10 متحدّثين في مؤتمر دبي الدولي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن قائمة المتحدثين العشرة في برنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي أحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، والذي ينظمه المجلس سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام جلساته في الـ2 من يناير المقبل في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد»، يعقبه مساء يوم 3 يناير حفل توزيع جوائز دبي غلوب سوكر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في حي دبي للتصميم، وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأداره الإعلامي مصطفى الآغا رئيس القسم الرياضي في قنوات «إم بي سي».

قائمة

وأعلن سعيد حارب، عن قائمة المشاركين في النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر والتي تتضمن عدداً من أبطال العالم بكرة القدم وهم: الفرنسي ماتويدي لاعب منتخب فرنسا بطل العالم 2018 ونادي يوفنتوس حالياً وباريس سان جيرمان سابقاً، وأسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو بطل العالم بكرة القدم 1994 و2002 وعلى الصعيد الشخصي يُعد أحد أكثر اللاعبين تميّزاً في كرة القدم، حيث نال جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم ثلاث مرات (1996 و1997 و2002)، إضافةً إلى جائزة الكرة الذهبية عامي 1997 و2002.

كما تضم قائمة المتحدثين ديديه ديشامب ثالث شخصٍ في العالم يفوز بكأس العالم لاعباً ومديراً، لينضمّ بذلك إلى مجموعة النخبة التي تشمل البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور، وقد لمع نجم ديشامب مع نخبة من الأندية الأوروبية مثل «مارسيليا»، و«يوفنتوس»، و«تشيلسي»، و«فالنسيا»، وخلال فترته كلاعب، حقق ديشامب الفوز ثلاث مرات بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى مع نادي «يوفنتوس»، ومرتين بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى مع نادي «مارسيليا»، إضافةً إلى كأس أبطال أوروبا عام 1993 مع مرسيليا و1996 مع اليوفي، وعلى الصعيد الدولي، كان ديديه ديشامب قائداً للمنتخب الفرنسي الذي حقق الفوز ببطولة كأس العالم لعام 1998 وبطولة أمم أوروبا لعام 2000، وقد عمل كمدرّبٍ للمرة الأولى مع نادي «موناكو» في الفترة من 2001-2005.

أفكار

كما أعلن أمين عام مجلس دبي الرياضي مشاركة اثنين من أبرز قيادات الكرة العالمية هما: جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يعد صاحب أفكار التجديد في كرة القدم العالمية ومن بينها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد وزيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً.

كما أنه يحرص دائماً على طرح برامجه وخطط التطوير من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي في كل عام، وزفونيمير بوبان نجم كرواتيا سابقاً ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالياً، وقد لعب معظم مسيرته المهنية مع نادي «ميلان الإيطالي» الذي حقق معه أربع بطولات في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وبطولة دوري أبطال أوروبا، كما كان بوبان قائد المنتخب الكرواتي ثالث مونديال 1998.

مشاركة

سيشارك عدد من صناع القرار في الأندية واتحادات كرة القدم القارية والمحلية من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للحديث في جلسات المؤتمر التي ستكون عناوينها: الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم، الخطط الاقتصادية وعوائد الأندية، وستكون الجلسة الرئيسة بعنوان (كرة القدم.. أبعاد متعددة)، بورصة آسيا، والفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين، وفي مقدمتهم خافيير سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي، وميغيل انجيل غيل الرئيس التنفيذي لنادي اتلتيكو مدريد، وقصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يشارك للمرة الأولى في المؤتمر، وكذلك ممثل عن لجنة دوري المحترفين الإماراتية، ومدير تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.