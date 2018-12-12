تأجيل البتّ في شكوى العين ضد لاعب الوصل

المصدر: دبي - العوضي النمر

أجّلت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة النظر في شكوى نادي العين على قانونية مشاركة ناصر نور، لاعب الوصل، في لقاء الفريقين بدور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أجل استيفاء الإجراءات القانونية بخصوص مشاركة اللاعب، على أن يتم التوصل إلى قرار في جلسة الأحد المقبل.

وغرّمت لجنة الانضباط في اجتماعها، أمس، نادي العين 20 ألف درهم، بسبب هتافات جماهيره ضد حكم مباراة فريقه أمام الوصل، كما تم تغريم مدرب الوصل حسن العبدولي ألف درهم. كما تم «تغريم نادي النصر 10 آلاف درهم لعدم مشاركته 3 لاعبين من مواليد 1997 في مباراته أمام شباب الأهلي».