الكرواتي ستيلنوفيتش مدرباً للعربي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقدت إدارة نادي العربي، رسمياً، مع المدرب الكرواتي برايدراغ ستيلنوفيتش، لموسم واحد، وذلك خلفاً للعراقي المقال جمال علي، وكان المدرب التونسي نور الدين العبيدي، الذي تعاقدت معه إدارة نادي العربي قبل أيام، اعتذر عن المهمة، دون أن يباشر مهامه رسمياً مع الفريق الأول، وذلك لأسباب شخصية، ليكون الكرواتي ستيلينوفيتش هو خيار إدارة النادي، لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة، وستكون مباراة العربي أمام حتا السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، هي الاختبار الأول للمدرب الكرواتي.

على خط آخر، جددت إدارة نادي مصفوت، برئاسة سعيد الزحمي، ثقتها الكاملة في المدرب المؤقت محمد عبد الله التيمومي، مساعد المدرب السابق وليد عبيد.