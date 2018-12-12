مدرب الظفرة «عيناوي» في المونديال دعم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة عن مساندته للعين ممثل الكرة الإماراتية في كأس العالم للأندية، ذاكراً أنه سيكون عيناوياً لدعم فريق البلد الذي يعمل به، متمنياً أن يتوج الزعيم باللقب، ومؤكداً في ذات الوقت أن إمكانات العين تؤهله لتحقيق المفاجأة.

ويتهيأ رازوفيتش لمتابعة مباريات المونديال على طريقته الخاصة، مؤكداً أنه حديث رياضي لا يمكن أن يتجاوزه، وقال: سأطالب جميع لاعبي الظفرة بمشاهدة المباريات لأن البطولة مدرسة في تعلم كرة القدم بطريقة احترافية، هنالك العديد من النجوم الكبار الذين يلعبون مع أندية كبيرة لها تاريخ في كرة القدم، ومتابعتهم مهمة لمعرفة كيف يتعاملون مع المباريات وكيف يتحركون في الملعب، كل شيء يقوم به هؤلاء المحترفون يعد مهماً ويمكن الاستفادة منه.