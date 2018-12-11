العين يحتج على مشاركة ناصر لاعب الوصل والانضباط تؤجل الشكوى

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

أجلت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة النظر في شكوى نادي العين على قانونية مشاركة لاعب الوصل ناصر عبد الهادي في لقاء الفريقين الجمعة الماضية ضمن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة وذلك لاستيفاء الإجراءات القانونية بخصوص مشاركة اللاعب المعني ومن ثم التوصل لقرار بشأنها في جلسة الأحد المقبل.

وغرمت لجنة الانضباط في اجتماعها برئاسة الدكتور حسن المرزوقي نادي العين 20 ألف درهم بسبب هتافات جماهيره ضد حكم مباراة الفريق أمام الوصل حيث جاء في تقرير المباراة أن الجماهير وصفت الحكم بالفاشل.

وفي المباراة ذاتها، تم تغريم مدرب الوصل حسن العبدولي مبلغ ألف درهم مع لفت نظره بسبب احتجاجه على قرارات حكم المباراة والتي طرد على إثرها أثناء المباراة.

وقال المتحدث الرسمي للجنة حمدان الزيودي: إن اللجنة غرمت نادي النصر 10 آلاف درهم بسبب عدم التزامه بتنفيذ لائحة بطولة كأس الخليج العربي حيث لم يشرك الفريق ثلاثة لاعبين من مواليد 1997 واكتفى بإشراك اثنين في مباراته أمام شباب الأهلي دبي السابقة.

وعاقبت اللجنة أيضا نادي الفجيرة بالغرامة خمسة آلاف درهم لعدم الالتزام بالعدد المحدد لتسجيل الإداريين في قائمة المباراة.

وأوقفت لجنة الانضباط قرار التنفيذ الصادر لصالح أحد وكلاء اللاعبين بقيمة ما يزيد على المليوني درهم وذلك بسبب الاستئناف المقدم من قبل نادي الجزيرة طعناً على الإجراءات.