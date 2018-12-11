«الآسيوي» يثمّن استضافة الفجيرة تصفيات «شباب الصالات»

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

ثمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنظيم تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لشباب كرة قدم الصالات 2019، التي استضافتها صالة زايد الرياضية في الفجيرة خلال الأيام الماضية، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وليّ عهد الفجيرة، وجاء التقرير ليشتمل على 25 نقطة إيجابية، وكان الستار قد أسدل على الحدث بحفل عشاء 5 نجوم للوفود المشاركة في التصفيات، وقدم خلاله عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة، وشهاب العوضي عضو اللجنة، دروعاً تذكارية إلى جميع رؤساء الوفود الذين بدورهم توجّهوا بالشكر إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً على حُسن الاستضافة والتنظيم والاستقبال.

من جهته توجّه عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليّ عهد الفجيرة، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة، على دورهم في نجاح البطولة بتجهيز صالة زايد الرياضية لاستقبال مباريات التصفيات، كما توجَّه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة الصالات شرطة الفجيرة والمنطقة الطبية بالفجيرة وإدارة مجمع زايد الرياضي وجميع وسائل الإعلام في الدولة، مقدماً اعتذاره إلى الشارع الرياضي عن عدم تأهل المنتخب إلى النهائيات.

بدوره، ثمَّن سعيد العاجل، مشرف المنتخبات الوطنية، الدور الكبير لكل الجهات التي شاركت في إنجاح الحدث، مبدياً أسفه على ظهور المنتخب بصورة غير متوقعة، واعداً الجميع الفترة المقبلة بتحسّن النتائج والأداء.