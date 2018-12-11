زاناردي: جرعة هجومية وراء فوز النصر

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

نجح مدرب فريق النصر الجديد، البرازيلي كايو زاناردي، في إثبات قدراته على الدخول السريع في أجواء التنافسية مع فريق النصر، سواء في دوري الخليج العربي، أو في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عبر فرض رؤيته الفنية، بقراءة جيدة في مواجهة أول من أمس، أمام فريق بني ياس، والتي توّجها بخطف مقعد مع الثمانية الكبار، بفوزه بهدف غالٍ، رغم أن الفريق لعب بعشرة لاعبين، ووسط ظروف فنية ضاغطة، لكنه نجح في فرض أسلوبه ورؤيته «عبر جرعة هجومية زائدة»، باستبدال مهاجم بمهاجم، رغم أنه لعب ينقصه واحد بسبب الطرد، ليؤكد أنه كان خياراً ناجحاً لمجلس إدارة شركة نادي النصر لكرة القدم، بقيادة عبد الرحمن أبو الشوارب، خلفاً لايفانوفيتش.

تحدٍ

كما وصف البرازيلي كايو زاناردي، مواجهة أول من أمس، بأنها كانت تحدياً صعباً له وللاعبين، منذ بداية المباراة، خاصة بعد طرد اللاعب المميز يوهان كاباي، في توقيت أقل ما يوصف به أنه حرج في بداية المباراة، وهو ما وضع الجميع في موقف صعب، لكن اللاعبين كانوا قدر التحدي، وقدموا أداء جيداً، رغم أن الفريق الآخر في المباراة، بني ياس، أكمل المباراة بزائد واحد عن فريق النصر، لكن قدرات لاعبيه نجحت في أحداث الفارق، وسد النقص بامتياز.

خسارة

من جهته، أكد الكرواتي كرونوسلاف، مدرب بني ياس، أنه، وبنهاية صافرة مواجهة أول من أمس، أمام فريق النصر، طلب من اللاعبين نسيان المباراة، واعتبارها من الماضي، حتى لا توثر في مسيرتهم في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن فريقه لم يحسن استغلال فرصة أدائهم منذ النصف الثاني لشوط اللعب الأول، بزيادة عددية واضحة عن فريق النصر، الذي طُرد منه لاعب، وكانت فرصة لهم لتحقيق الفوز، لكن الحظ لم يحالفهم في كثير من الفرص التي لاحت لهم، خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

مواجهة

وأوضح الكرواتي كرونوسلاف، أنه قبل المباراة، تحدث مع لاعبيه، وأكد لهم أن اللقاء لن يكن سهلاً، وهو بمثابة تحدٍ كبير، لأن فريق النصر هو الآخر، سيدخل المباراة بقوة، لأجل الظفر ببطاقة الترقي إلى دور الثمانية.

مشيراً إلى ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على هزيمة أي فريق في دولة الإمارات، لكن الفريق تعرض لبعض الظروف، حالت دون تحقيق الفوز في مواجهة أول من أمس أمام فريق النصر، منها البطء الشديد، الذي كان واضحاً على أداء الفريق، خاصة في منطقة المناورة، ونقل الكرة بين مختلف الخطوط، فضلاً عن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين خلال المباراة.