10 أسباب تحفز الجماهير على حضور المباريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً منافسات بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» بحضور أبطال القارات، بالإضافة إلى نادي العين ممثل الدولة، ليتنافسوا فيما بينهم خلال 8 مباريات حماسية باستادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد في أبوظبي والعين لتحديد النادي الأفضل في العالم.

وتعد البطولة فرصة استثنائية لعشاق كرة القدم كونها تستقطب أقوى الأندية العالمية وجماهيرها ضمن كرنفال كروي يمتد 11 يوماً، تسلط من خلالها الضوء على قيم الصداقة والنزاهة والاحترام والروح الرياضة التي تتفرد بها كرة القدم، وإلى جانب المباريات الشيقة، تنطوي البطولة على مجموعةٍ واسعة ومتنوعة من الفعاليات والتجارب والميزات الفريدة منها حضور المباريات بتكلفة معقولة، وانتشار فعاليات المشجعين، وصولاً إلى خيارات المأكولات المتنوعة، وخدمات المواصلات المؤمّنة إلى ملاعب البطولة، وتبرز 10 أسباب تحفز المشجعين لحضور منافسات المونديال نستعرضها في السطور التالية

1 - أسعار معقولة للتذاكر

تُمثل كأس العالم للأندية فرصة استثنائية لمشاهدة أقوى وأشهر أندية كرة القدم في العالم، وأسعار التذاكر في متناول الجميع وتبدأ من 25 درهماً فقط مما يتيح لعائلة مكونة من أربعة أشخاص الاستمتاع بمباراة رفيعة المستوى مقابل 100 درهم فقط.

كما، تتوافر العديد من فئات التذاكر التي تلائم كل التطلعات لعيش تجربة استثنائية وتبدأ قيمة مقاعد الفئة الممتازة،، من 500 درهم إماراتي، كما تُجسد هذه التذاكر الهدية المثالية خلال موسم العطلات.

2 - احتفالية اليوبيل الفضي

يحمل العين راية الكرة الإماراتية في البطولة، حيث يُعد «الزعيم»، واحداً من أشهر وأقوى الأندية في الدولة، ونجح الموسم الماضي في تحقيق ثنائية تاريخية بحصوله على دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويحتفل «الزعيم» يحتفل بمرور 50 عاماً «اليوبيل الفضي»على تأسيسه وهو يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في الدولة، فضلاً عن استقطابه للعديد من المشجعين من مختلف البلدان الأخرى ما يجعل البطولة فرصة للاحتفال معه بهذه المناسبة خلال مباريات البطولة.

3 - تنظيم استثنائي

أثبتت دولة الإمارات نجاحاً منقطع النظير في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وهي المرة الرابعة التي تنظم فيها بطولة كأس العالم للأندية وبالتالي فإن الجمهور على موعد مع تجربة تنظيمية استثنائية للبطولة خاصة وأن ملعبي البطولة من أفضل الملاعب في المنطقة.

4 - ترفيه وسياحة

تحتضن البطولة خلال أيامها الـ 11 سلسلةً من المباريات الحماسية المليئة بالإثارة لتحديد النادي الأفضل في العالم.

وتضم البطولة العديد من الخيارات المتميزة،للترفيه والسياحة حيث تحتضن مدينتا أبوظبي والعين مختلف الوجهات والأنشطة التي تلبي مختلف اهتمامات المشجعين والتي يمكنهم تجربتها بالتوازي مع منافسات كرة القدم، إذ تحتضن أبوظبي، أروع التجارب الثقافية وأسلوب الحياة الفاخر، والتي تتنوع من زيارة متحف «اللوفر أبوظبي»، أو جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يُجسد تحفة معمارية لما يحتويه من 80 قبّة وما يزيد عن ألف عمود.

كما تُزيّن الجامع ثريات مطعّمة بالذهب، وتغطّي أرضيته أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم.

وفضلاً عن ذلك، تضم العاصمة «صرح زايد المؤسس» على كورنيش أبوظبي، إلى جانب غيرها الكثير من المواقع الثقافية الاستثنائية. أما بالنسبة للباحثين عن المغامرات والتشويق، تضم جزيرة ياس 3 من أحدث المتنزهات الترفيهية، وحلبة (ياس مارينا)، بالإضافة إلى ملعب الغولف المُصمم لإقامة البطولات (ياس لينكس).

وتتميز العين بمكنوناتها المختلفة والمتفردة، حيث تُعتبر إحدى أكثر المناطق خضرةً في الدولة، بالإضافة لجبل حفيت، أحد أعلى القمم الجبلية في الدولة، إلى جانب متنزه المبزرة الخضراء الواقع عند سفح جبل حفيت، كما تعتبر حديقة العين للحيوانات وجهة رائعة أخرى لقضاء يوم عائلي مميز، حيث تحتوي على ما يزيد عن 4 آلاف حيوان من حوالي 200 صنف حيواني مختلف.

5 - قرية المشجعين

يحظى ضيوف البطولة على اختلاف أعمارهم بفرصة استثنائية لاختبار مهاراتهم ضمن «قرية المشجعين»، على امتداد أيام المباريات، بما يتيح لهم خوض أروع المنافسات الشيقة بصحبة العائلة والأصدقاء.

وتستضيف «قرية المشجعين» سلسلة من الألعاب التي تختبر قدراتهم ضمن مهارات كرة القدم المختلفة، بما يشمل الركض بالكرة، والكرات الرأسية، وقوة التسديد، وردّات الفعل، والدقة، واستلام الكرة، والتمرير وغيرها، كما يمكن للزوار اختبار مهاراتهم في الألعاب الإلكترونية أيضاً، بما يتيح للجميع اختبار أروع تجارب كرة القدم المليئة بالتشويق.

6 - تأمين المواصلات

حرص منظمو بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»على توفير خدمات مواصلات غاية في السهولة للجماهير ضمن مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، عبر طرح خدمة ركن السيارات والتوصيل.

ويمكن لضيوف البطولة ركن سياراتهم ضمن الموقف المخصص لركن السيارات في جامع الشيخ زايد الكبير، ومن ثم استخدام الحافلة للوصول إلى الملعب خلال 7 دقائق للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية الحماسية وتشجيع فرقهم المفضلة.

7 - الاستمتاع بـ«الملكي»

ستحظى جماهير البطولة بفرصة فريدة لمشاهدة إبداعات النجم لوكا مودريتش، الفائز مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في العالم، في الدولة، فضلاً عن متابعة الأداء الاستثنائي للعملاق الأوروبي ريال مدريد في رحلة دفاعه عن لقبه. ويسعى النادي الملكي لانتزاع اللقب مرة أخرى انطلاقاً من منافسات الدور نصف النهائي المُقامة يوم 19 ديسمبر.

8 - النسخة الأقوى

تُعد نسخة «الإمارات 2018» من أقوى البطولات في تاريخ كأس العالم للأندية، وتضم نخبة الأندية العالمية من خلال مشاركة فرق العين وريال مدريد، جوادالاخارا، وكاشيما أنتلرز، والترجي وريفر بليت.

9 - إنجاز تاريخي

يعود حامل لقب البطولة نادي ريال مدريد مرة أخرى للدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي. وفي حال تتويجه بلقب نسخة العام الحالي، فسيصبح بذلك النادي الوحيد في التاريخ الذي يحقق لقب بطولة كأس العالم للأندية لأربع مرات (خلال أعوام 2014 و2016 و2017، وربما 2018)

10 - مأكولات عالمية

تكتمل روعة أجواء البطولة الحماسية مع خيارات المأكولات الاستثنائية، حيث ستعمل أشهر وجهات المأكولات العالمية على توفير شاحنات الطعام الخاصة بها ضمن البطولة، ما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من أشهى خيارات المأكولات والمشروبات.