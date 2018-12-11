ريفر بليت يكمل عقد فرق مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكمل ريفر بليت، ركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أميركا الجنوبية «ليبرتادوريس». وتغلب ريفر بليت على غريمه التقليدي في إياب نهائي البطولة، بنتيجة 3-1 «مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2»،

أشاد عارف العواني، عضو اللجنة المحلية العليا لبطولة كأس العالم للأندية مدير البطولة، بالدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات والنجاحات لمسيرة تقدم الإمارات في شتى المجالات، ومن بينها القطاع الرياضي الذي يُعاصر نهضة كبيرة في مختلف الاتجاهات وتقدم العواني بالتهنئة لنادي ريفر بليت، على إحرازه لقب كأس ليبرتادوريس، وانضمامه إلى إحدى أبرز بطولات الأندية العالمية، التي تستضيفها الدولة.

وقال: وجود نادٍ بحجم ريفر بليت، سيثري منافسات البطولة، وسيجعل منها واحدة من أبرز النسخ على الإطلاق، بما تضمه من نخبة الفرق العالمية. وأكد العواني أن أبوظبي أصبحت رائدة في استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى، وغدت منصة عالمية وملتقى رياضياً للمنتخبات والفرق والرياضيين العالميين.

وقال: «اكتملت كافة التحضيرات، ونحن جاهزون لتنظيم مُبهر يواكب اسم ومكانة الإمارات عالمياً، نتيجة الخطط المحكمة التي انتهجتها اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي والجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تقوم به فرق العمل نهاراً وليلاً».

معرباً عن ارتياحه الكبير للاحترافية التي سارت عليها مراحل التحضير وتهيئة كافة لوازم النجاح المسبق للحدث قبل انطلاقته، مشيداً بالتعاون الكبير الذي قدمته الجهات الداعمة والمتعاونة ورعاة الحدث في تذليل الصعاب وتسخير الإمكانيات من اجل تظافر الجهود المشتركة وإضفاء بصمات الإبداع في تنظيم الحدث العالمي للعام الرابع على التوالي.

تفاعل

ودعا العواني مجتمع الإمارات للتفاعل مع كأس العالم للأندية التي تجمع نخبة وأهم الفرق العالمية، كما توجّه بالدعوة لجماهير الإمارات لمساندة فريق العين المشارك في البطولة العالمية، متمنياً التوفيق للزعيم في مشواره ولقائه الافتتاحي أمام تيم ولينغتون النيوزليندي.

وقال العواني: «بعد النجاحات الكبيرة للبطولات العالمية التي استضافتها أبوظبي على مدار السنوات الماضية والتواصل المميز مع مختلف نجوم الرياضات العالمية، ستكون كأس العالم للأندية من جديد الحدث الذي ستتجه إليه أنظار العالم ».

واشار إلى اكتمال العمل التنظيمي للبطولة منذ فترة وجاهزية ملعبي مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد وذلك بفضل الدعم السخي للقيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بتوفير مقومات النجاح للفعاليات الرياضية الكبرى.