أجواء حماسية في تدريبات ويلينغتون

المصدر: العين - البيان الرياضي

أجرى فريق ويلينغتون النيوزيلندي حصته التدريبية قبل الأخيرة مساء أمس على الملعب الفرعي باستاد خليفة بن زايد، وسط أجواء حماسية بين اللاعبين وجهازهم الفني، وينتظر أن يختتم الفريق اليوم تحضيراته الميدانية تأهباً للمواجهة الافتتاحية لمونديال الأندية أمام العين.

وبدا لاعبو بطل أوقيانوسيا متحمسين خلال التدريبات ما يؤكد عزمهم على قول كلمتهم بالمسابقة البارزة التي يخوضون غمارها لأول مرة في تاريخ النادي بعدما كانت المشاركة في هذه الفعالية البارزة حكراً على فريق أوكلاند سيتي، خلال السنوات السبع الأخيرة.

ويعول المدرب خوسيه فيغيرا، المدير الفني ، على عدد من العناصر المتميزة، كثنائي الهجوم القوي هامييش واشتون، وستيفن ليسيفيل،.