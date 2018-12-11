تفاؤل في تدريبات العين والمعنويـات عالية قبل ضربة البداية

المصدر: العين- البيان الرياضي

أدى فريق الكرة بنادي العين مساء أمس حصته التدريبية قبل الأخيرة استعداداً للمواجهة التي تجمعه غداً بضيفه ويلينغتون النيوزيلندي، باستاد هزاع بن زايد، في افتتاح كأس العالم الأندية، وسادت المناورة التدريبية أجواء من التفاؤل وخاضها اللاعبون بمعنويات عالية، ، وحظيت بمتابعة إعلامية كبيرة بعد السماح لوسائل الإعلام المحلية والعالمية بالتواجد في أول ربع ساعة من المران.

واعتبر الكرواتي زوران مدرب الفريق ، أن المونديال فرصة مثالية ينبغي على العين اغتنامها لعكس الوجه المشرف للكرة الإماراتية، وأكد أن جميع اللاعبين يتمتعون بقدر كبير من الجاهزية وقال: من المهم لنا العمل الجماعي والتركيز لأجل الظهور الجيد ، لمست رغبة عالية وحماساً كبيراً لدى جميع لاعبي الفريق وهذا أمر جيد سينعكس إيجاباً على مردود العين في اللقاء الأول.

جاهزية

وأوضح زوران أن المالي دومبيا، سيكون أحد خياراته في مواجهة ويلينغتون بعد أن بلغ مرحلة جيدة من الجاهزية، :رغم أنه لم يشارك في أية مباراة رسمية مع الفريق، ولكنه ظل يتدرب لأكثر من شهرين، وقال أثق بمقدرته على إحداث الإضافة المأمولة.

استبعاد

واستبعد زوران، مشاركة ثنائي وسط الملعب عامر عبد الرحمن، وريان يسلم بسبب الإصابة، وقال: ربما يشاركان في المرحلة التالية، ولكن لا ينبغي المجازفة بهما لعدم اكتمال تأهيلهما البدني.

وأشار زوران إلى أن عمر عبد الرحمن أصبح من الماضي وقال: علينا نسيانه بعد أن انتقل لفريق آخر وعلينا استنباط الأساليب التي تجعلنا قادرين على اللعب من دونه.