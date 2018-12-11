بن غليطة: الإمارات مُلتقى الحضارات وأبوظبي ستبهر العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمّن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الدعم المستمر والمتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وتوجيهاته المتعلقة بالاهتمام بمختلف عناصر لعبة كرة القدم.

كما ثمّن الرؤية السديدة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي نحو تطوير الرياضة من خلال استضافة العاصمة أبوظبي كبرى البطولات العالمية بمختلف الألعاب ما جعلها وجهة دائمة للقيادات الرياضية وصناع القرار ونجوم الرياضة العالمية.

وقال ابن غليطة استضافة أبوظبي بطولة كأس العالم للأندية ما هي إلا تأكيد على النجاح الكبير الذي حققته النسخ الماضية للبطولة التي احتضنتها أبوظبي أعوام 2009 و2010 و2017 إلى جانب البطولات والأحداث الرياضية الأخرى التي سجلت نجاحات كبيرة جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى للحضارات.

وأكد ابن غليطة ثقته بقدرة نادي العين على تقديم مستوى إيجابي لما يملكه من لاعبين دوليين أصحاب خبرة عالية في الملاعب ومحترفين قادرين على صنع الفارق بالإضافة إلى الجماهير العيناوية والإماراتية التي ستسجل حضورها في ستاد هزاع بن زايد يوم الأربعاء لمساندة اللاعبين وتشجيعهم على الظهور بالمستوى الذي يؤهلهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وأشاد ابن غليطة بجهود اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة وكافة اللجان وفرق العمل والمتطوعين، مؤكداً أن مونديال الأندية في أبوظبي سيكون مبهراً من حيث التنظيم والمستوى الفني والحضور الجماهيري.

من ناحية أخرى توجه محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة عضو اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للتنمية الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد أن التحضيرات الكبيرة التي قام بها مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة المنظمة المحلية العليا كفيلة بإنجاح هذه النسخة وجعلها بطولة استثنائية لا يمكن لأحد نسيانها مشيراً إلى أن جماهير الإمارات والعين سيلعبان دوراً كبيراً في ترك بصمة إيجابية من خلال حضورهم للمباريات بجانب الجاليات المقيمة في الدولة

وتمنى بن هزام التوفيق للكتيبة العيناوية في المحفل العالمي.