بن ثعلوب يتكفّل بشراء تذاكر بـ 100 ألف درهم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تواصلت المبادرات الداعمة لجماهير الأمة العيناوية، من أجل الاحتشاد بكثافة لمساندة ممثل الوطن في مونديال العالم للأندية، وأعلن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، تكفله بشراء تذاكر بقيمة 100 ألف درهم لجماهير العين، لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية، بين العين وتيم ويلينغتون، دعماً لممثل الوطن، وناشد بن ثعلوب، الجماهير الإماراتية عامة، وجماهير الأمة العيناوية على وجه الخصوص، بالحرص على مؤازرة ممثل الوطن في الخطوة الأولى غداً،

كما تكفلت شركة القدرة القابضة، بشراء تذاكر بقيمة 100 ألف درهم، وتكفل عضو شرف بنادي العين، بشراء تذاكر بقيمة 10 آلاف درهم، وتبرعت شركة نيرفانا للسفر والسياحة، بشراء تذاكر بقيمة 20 ألف درهم، وكان أحد أعضاء لجنة الشرف العيناوية، أعلن عن تبرعه بشراء 600 تذكرة، ويتوقع أن تستمر المبادرات الداعمة للجماهير لحضور المباراة باستاد هزاع بن زايد، لمساندة «الزعيم» في المحفل العالمي.