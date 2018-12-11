جماهير «الإمبراطور» تكرّم ليما الليلة

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

ينظم عدد من جماهير الوصل في السادسة والنصف من مساء اليوم حفلاً لتكريم المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم فابيو دي ليما بمبادرة من مجلس الاتصال والابتكار الذي تم تأسيسه مؤخراً ويتبع إدارة نادي الوصل، وتأتي اللفتة تقديراً لدور اللاعب مع الفريق، وما يبذله مؤخراً من جهود ورفع معنوياته قبل المواجهة المهمة التي تجمع الوصل بنظيره اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي.

واستعاد ليما حسَّه التهديفي في مواجهة فريقه أمام العين في منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي انتهت لصالح الوصل بنتيجة 5-3، ليرد ليما بذلك على الانتقادات التي طالته مؤخراً والمشككين في قدراته.