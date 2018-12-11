مشجع وصلاوي الشخصية الإنسانية في «مراكش الدولي»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

قادت المبادرات الخيرية للمشجع الوصلاوي سالم الكربي، إلى تتويجه بالشخصية الإنسانية في النسخة الأخيرة لمهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات في المغرب. ونجح الكربي في تكريس العمل الخيري في مبادرة عابرة للقارات أقيمت في 24 دولة تحمل اسم «ما وراء حدود كرة القدم»، تستهدف دعم الأطفال الأيتام والمحرومين ومرضى السرطان.

وأعرب الكربي عن فخره بأن يحمل رسالة المحبة والسلام وينشر مبادئ العمل الإنساني والخيري التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون سفيراً لبلده في مختلف التظاهرات الإنسانية سعياً إلى رسم البسمة على شفاه الأطفال المحرومين عبر مبادرة إقامة مهرجان رياضي خيري ترفيهي ويرتدي فيها الأطفال قميصي المنتخب والوصل.