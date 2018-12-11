خسارة بوكا تقرّب سكيلوتو من النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

عزّزت خسارة بوكا جونيورز نهائي كأس ليبرتادوريس أول من أمس حظوظ النصر في الظفر بخدمات المدرب الأرجنتيني غييرمو باروس سكيلوتو الذي أصبح يتصدر قائمة المدربين المرشحين لقيادة «العميد» خلفاً للصربي إيفان يوفانوفيتش.

وكان النصر فتح باب المفاوضات مع سكيلوتو ومواطنه مارسيلو غالاردو مدرب ريفر بلايت ومدرب برازيلي وآخر أوروبي.

وتشير بعض المصادر إلى أن سكيلوتو طلب مناقشة العرض النصراوي بعد الانتهاء من نهائي كأس ليبرتادوريس الذي حسمه ريفر بليت لفائدته 3-1، وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين على العرض المالي سيباشر سكيلوتو عمله الأسبوع المقبل.