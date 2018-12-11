الهيئة تعدّل في لائحة مشاركة «غير المواطنين»

المصدر: دبي - علي شدهان

أجرت الهيئة العامة للرياضة تعديلاً مهماً على بعض أحكام لائحة مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية، تمثل بإلغاء الفقرة الثالثة المعنية بتحديد مدة الإقامة كشرط لتسجيل اللاعبين من فئة المقيمين بالدولة بالمادة الثامنة من اللائحة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة على التعديل.

وأرسلت أمانة الهيئة العامة، أمس، خطاباً حمل الرقم 130 إلى جميع الجهات الرياضية في الدولة بهذا الشأن، مطالبة تلك الجهات بوضع الضوابط والقيود التي تمنع أي تلاعب أو تجاوز في أحكام تلك المادة، على أن يبدأ التطبيق مطلع يناير 2019.