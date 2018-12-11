«المايسترو» أمام فرصة إنجاز جديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيكون النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، على موعد مع إنجاز جديد في ختام 2018، وتعد مشاركته في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، فرصة ذهبية لإضافة لقب جديد، في حالة فوزه مع «الملكي» باللقب، بالإضافة إلى إمكانية منافسته على جائزة أفضل لاعب في المونديال. وتنتظر الجماهير متابعة المايسترو مودريتش من أرض الإمارات.

وفاز مودريتش مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، وكسر احتكار الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للجائزة منذ 10 سنوات، وسبق هذه الجائزة حصده لقبي أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجائزة كرة أديداس الذهبية، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الأخيرة في روسيا.