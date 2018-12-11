عبيدي بيليه: العين جزء مني

المصدر: العين - البيان الرياضي

رغم اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من 18 عاماً، لا يزال الغاني عبد الرزاق آيو، المعروف بعبيدي بيليه، يرتبط بعلاقة رائعة مع نادي العين وجماهيره، بعد أن لعب له في وقت سابق من عام 1998، وتألق في صفوفه، ليتوج معه بلقبي الدوري والكأس خلال موسمين، وبعد توقفه عن اللعب معتزلاً، تكررت زيارات النجم الغاني الكبير لنادي العين، مستعيداً ذكرياته الرائعة مع الفريق البنفسجي، الذي كان قائده في يوم ما، وكانت آخر تلك الزيارات، أول من أمس، ملبياً دعوة العين لحضور مباريات كأس العالم للأندية، التي تنطلق غداً، بلقاء الافتتاح الذي يجمع العين وفريق ويلينغتون النيوزيلندي، حيث استقبله غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي.

وأكد بيليه أن العين ليس مجرد نادٍ لعب له في مشواره الكروي، بل يشعر بأن هذا المكان جزء منه، لأن روح العائلة دوماً حاضرة، وتواصل الأجيال أهم ما يميز كل منتسب لهذا الكيان، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق للزعيم العيناوي في مشواره بكأس العالم للأندية، لافتاً إلى أن الزعيم قادر على تمثيل الكرة الإماراتية على أفضل، نسق في المسابقة العالمية البارزة، لما يملكه من إمكانات وقدرات عالية، فضلاً عن وجود عناصر متميزة من اللاعبين في صفوفه.