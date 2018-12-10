النصر وشباب الأهلي يكملان عقد ربع نهائي الكأس الغالية

المصدر: عجمان - إيهاب زهدي ــ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكمل فريقا النصر وشباب الأهلي دور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «العميد» بعشرة لاعبين على بني ياس 1 -0 في دور الـ16، باستاد خالد بن محمد في الشارقة، وسجل النصر هدفه عن طريق ماركوس في الدقيقة 24، ومنح الجهاز الفني الفرصة للدماء الجديدة للمشاركة في المباراة، وشهدت الدقيقة 30 طرد يوهان كاباي لاعب النصر إثر تدخل عنيف مع لاعب بني ياس حبوش صالح.

وفي المباراة الثانية، فاز شباب الأهلي على اتحاد كلباء 3 - 0 باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وأحرز الأهداف كل من أيوفي ولوفانور وفيكيو في الدقائق 25 و60 و90.



وتحدّد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواجهات دور الثمانية خلال قرعة يتم تحديد موعدها لاحقاً، وكانت فرق الوصل والشارقة ودبا الفجيرة والظفرة والإمارات والفجيرة تأهلت لدور ربع النهائي خلال اليومين الماضيين.