الفجيرة يكسب الرهان وعجمان يفكر في الدوري

المصدر: دبي - علي شدهان

لا يمكن تغافل حقيقة أن فريق عجمان الأول لكرة القدم، قد خاض بجدية مباراته أمام نظيره الفجيرة أول من أمس، على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أجل التأهل إلى الدور التالي، إلا أن تلك الحقيقة لا تكتمل إلا بحقيقة أخرى تتمثل في أن «البركان» بخسارته المباراة بهدف دون رد، قد ضحى بالكأس من أجل عيون دوري الخليج العربي، بدلالة خوضه المباراة بتشكيلة غاب عنها غالبية لاعبي تشكيلته الأساسية ومحترفيه الأجانب في إشارة واضحة إلى أن الأهم لدى الفريق البرتقالي هو الدوري، وهذا من حقه، فيما كسب الفجيرة الرهان، وحقق المطلوب بالفوز والتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأغلى.

توضيح

وقال المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، إن ظروفاً أسماها بـ«الفسيولوجية» وقفت وراء عدم خوضه المباراة بالتشكيلة الأساسية، نافياً بشدة وجود أي حالة تعمد في اللعب بتشكيلة أخرى يغيب عنه غالبية لاعبي التشكيلة الأساسية، خصوصاً الأجانب، منوهاً يأن فريقه دخل المباراة بكامل الجدية، ومن أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، مشيراً إلى أن بطولة الكأس مهمة جداً لكل الفرق في الدولة، ولا يمكن ربط خسارة عجمان أمام الفجيرة بأسباب أخرى غير تلك التي يعلمها هو باعتباره المدير الفني للبركان.

12 يوماً

وأوضح الرمادي: لا شك في أننا سعينا وبقوة للفوز على الفجيرة، وقدمنا أداء مميزاً، وأهدرنا فرصاً كثيرة، والمنافس سجل من خطأ ارتكبه فريقنا، وفاز، ولكن هناك أسباباً وظروفاً أخرى حالت دون مشاركة معظم لاعبي التشكيلة الأساسية وأجانب فريقنا، من أهمها حالة الإرهاق التي أصابت عدداً كبيراً من لاعبينا، فنحن خضنا 4 مباريات في غضون 12 يوماً، وهذا أصاب لاعبينا بالإرهاق، ففضلت إراحتهم، وفسح المجال أمام لاعبين أكفاء آخرين، وقد أبلوا بلاء حسناً طوال مباراة الفجيرة، وكان بإمكاننا الفوز والتأهل لولا الخطأ الذي كلفنا الخروج من البطولة، وأضاف الرمادي: بكل تأكيد فإننا لم نتعمد اللعب بتشكيلة أخرى إطلاقاً، ومن حق جماهير النادي العتب نتيجة عدم التأهل، ولكن من واجبنا توضيح الحقيقة، وهي أن إرهاق غالبية لاعبي التشكيلة الأساسية وراء عدم إشراكهم في مباراة الفجيرة، وليس هناك أي سبب آخر، مبدياً تفهمه واحترامه التام لكل وجهات النظر، مشدداً على أن ليس هناك فريق لا يريد مواصلة مشوار الفوز في البطولة الأغلى.

عدم رضا

ومن جانبه، كشف التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الفجيرة النقاب عن أنه غير راض تماماً عن أداء فريقه في مباراة عجمان رغم فوزه وتأهله إلى ربع نهائي بطولة الكأس، مشيداً بأداء المنافس، لافتاً إلى أن فريقه حقق الأهم، لكن من دون أداء مقنع بالنسبة له، معرباً عن قناعته بأن فريقه يملك حق المنافسة على لقب البطولة باعتبار ذلك أمراً متاحاً لكل الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي.

معسكر إعداد

ونوه هاشيك بأن فريقه خاض مباراة عجمان بالتشكيلة الأساسية من أجل العبور إلى الدور التالي من البطولة، مشيراً إلى أنه تفاجأ بتشكيلة فريق عجمان، والتي استلمها قبل 40 دقيقة من بدء المباراة على العكس من مباريات الدوري والتي يتسلم فيها تشكيلة المنافس قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاق المباراة، مشيراً إلى أن فريقه سوف يدخل معسكر إعداد خلال فترة توقف دوري الخليج العربي، وأن المعسكر سيقام في البحرين أو في داخل الدولة.