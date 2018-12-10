العنبري: الهدوء سلاح «الملك» في البطولات

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

احتفلت جماهير الشارقة في استاد زعبيل بالفوز على الجزيرة، أول من أمس، في دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حيث نجح «الملك» في إقصاء «فخر أبوظبي» من البطولة، والتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة الغالية على قلوب الجميع، بهدف نظيف حمل توقيع المحترف البرازيلي ويلتون في الدقيقة «65»، ورددت جماهير الشارقة أهازيج «الملك»، وحرصت على انتظار اللاعبين حتى مغادرة الحافلة المخصصة لنقلهم لاستاد زعبيل، حاملين أدوات التشجيع ومرددين أسماء اللاعبين الذين تألقوا في المباراة لا سيما المهاجمين الأجانب في أجواء احتفالية رائعة سبقتها احتفالات في أرضية الملعب عقب انطلاق صافرة الحكم معلنة نهاية اللقاء بإشعال المصابيح، كما تجمع لاعبو الشارقة والأجهزة الفنية والإدارية لتهنئة الجماهير بالانتصار، مؤكدين إكمال المشوار، وغرد حساب نادي الشارقة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدات عدة باللغة الإنجليزية حملت تهنئة بالتأهل لدور الثمانية.

اللعب المتوازن

وأكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أن الهدوء سلاح «الملك» في البطولات، كما أن المباراة لم تكن سهلة، حيث واجه الفريق أحد أقوى أندية الدوري واستطاعت الخروج بنتيجة إيجابية، وقال: نادي الشارقة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ونعلم بأن الجميع ينتظر عودة الفريق للبطولات، ودعمهم يفرحنا ويفرح اللاعبين وفي كل مباراة نحرص على بذل كل ما لدينا، مشيراً إلى أن اللاعبين الأجانب حصلوا على الإشادة من بداية الموسم والثقة موجودة بينهم وبين اللاعبين المواطنين وهذا يعتبر عاملاً إيجابياً.

وعن خطة الفوز على الجزيرة قال: ركزنا على اللعب بطريقة متوازنة وحذرة في بداية المباراة كون أنه لا يمكن التعويض في مباريات الكأس واستطعنا تحقيق المطلوب من المباراة من خلال هدف ويلتون. وأضاف: قدم الجزيرة مستوى جيداً وكان خصماً قوياً، وفي الشوط الأول طلبت من اللاعبين التركيز في الجانب الدفاعي مع إعطاء منديز واجبات هجومية والشوط الثاني ضاعفنا الواجبات الهجومية.

أمر وارد

وعن ضياع فرص عدة من لاعبي الشارقة، قال العنبري: هذا الأمر وارد في كرة القدم ولكن وصلنا لمرمى الخصم واستطعنا التسجيل، وأشكر اللاعبين الذين استطاعوا تطبيق الخطة بشكل جيد في الجانب الدفاعي، نفكر حالياً في المباراة المقبلة في الدوري ونأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى.

أسلوب مميز

ومن ناحيته أكد داميان مدرب فريق الجزيرة، أنه كان يدرك صعوبة المباراة كونها أمام منافس يمتلك أسلوباً وطريقة لعب مميزة، وانضباطاً في الملعب، مشيراً إلى أن فريقه تمكن من الحد من خطورة الشارقة في الشوط الأول والمتمثلة في الهجمات المرتدة وفي الشوط الثاني حسم الشارقة نتيجة المباراة لصالحه مستغلاً الضربات الثابتة، ولم ننجح في إدراك التعادل لأن الشارقة دافع بشكل كبير، وبالتأكيد فإننا نشعر بالإحباط من النتيجة، وقال: بدأت المباراة بحذر من كلا الطرفين واستحوذنا على الكرة لكننا لم نصنع العدد الكافي من الفرص، وما حدث ليس تقصيراً من جانبنا بقدر ما كان تألقاً لافتاً من الشارقة، وأضاف: كنا بحاجة إلى نقل الكرة بشكل أسرع لذا لجأنا للضربات الثابتة ولم نوفق لذا علينا أن نعالج هذه الأخطاء في المباريات المقبلة، وتابع: علي مبخوت لم يشعر بالتوتر فهو مهاجم هام وله وزنه وسبق أن لعب مباريات أمام فرق عالمية ولا يمكن أن تتوقع منها أن يسجل في كل المباريات كذلك خلفان من الصعب أن يصنع أهدافاً في كل المباريات.

تركيز

أبدى عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة سعادة بالتأهل، مشيراً إلى أن كلمة السر في نجاح «الملك الشرقاوي» في التركيز على كل مباراة بصورة منفصلة، فنحن ندخل كل لقاء وتركيزنا على حصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز ولا نلتفت للضغوط، وقال: نأمل أن نستمر على هذا الأداء وأن نواصل العطاء في الملعب في المسابقات كافة.

تأكيد

أحمد سعيد: الأجانب رجحوا كفة الشارقة

أكد أحمد سعيد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة أن الفوارق الكبيرة بين المحترفين الأجانب بالفريقين أسهمت في حسم نتيجة لقاء الجزيرة والشارقة في دور الـ 16 للكاس الغالية لصالح الشارقة ، الذي يمتلك مجموعة مميزة من المحترفين الأجانب، وقال: حصلنا على العديد من الفرص، لم نحسن استغلالها وافتقدنا اللمسة الأخيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً من قبل شركة الجزيرة لكرة القدم وتقييم للمرحلة الماضية، وقال : نتمنى عودة فخر أبوظبي لدرب الانتصارات، ونحن راضون عن المستوى الذي قدمه الفريق سواء مواطنين أو أجانب لكن لم يحالفنا التوفيق وودعنا البطولة الغالية، ولا ننسى أننا واجهنا فريقاً كبيراً ونكن له كل الاحترام واستحقوا الفوز، نظراً لإمكانات المحترفين الأجانب بفريق الشارقة، فهم القوة الضاربة بالفريق. دبي - البيان الرياضي

ثقة

محسن مصبح: تناغم كبير في منظومة عمل الفريق

أكد محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، أن هناك تناغماً كبيراً بين إدارات فريق الكرة المختلفة، وقال نطمح في الحصول على مجموعة متميزة من اللاعبين في فترة الإنتقالات الشتوية، وتوجد صلاحية تامة للجنة الفنية والمدرب وعلينا تلبية طلباتهم، كما نمضي على خطة مدروسة تحدد خيارات المراكز المطلوبة، ولا نستطيع قطع وعد لأحد لكن هناك عملاً واجتهاداً، والتهيئة الفنية لها دور مهم في نجاح الفريق بجانب مساندة الجماهير.

وأضاف: لم يقصر أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني الذي نمنحه الثقة، كما أن الإداريين لديهم الخبرة، ويتعاملون بصورة متناغمة ونبحث دائماً عن النتائج الإيجابية، ونشكرهم جميعاً على هذا التعاون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والجماهير الوفية الذي يؤكد أنه الأفضل في دعم فريقه. دبي - البيان الرياضي