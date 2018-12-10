سلطان عبدالرزاق يقود مباراة اتحاد العاصمة والمريخ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتياً لإدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ السوداني المقررة اليوم على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية ضمن ذهاب إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال للموسم، ويضم طاقم التحكيم الدولي كلاً من سلطان عبدالرزاق «ساحة» أحمد الراشدي «مساعد أول» مسعود حسن «مساعد ثان».

وتمنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة التوفيق والنجاح لطاقمنا في إدارة المباراة المهمة، والعبور بها إلى بر الأمان كما هو معهود عنهم دوماً. وكان المريخ حقق فوزاً عريضاً في لقاء الذهاب 4 - 1، ويسعى للتسجيل مبكراً في شباك منافسه لحسم التأهل إلى دور الثمانية فيما يحتاج فريق اتحاد العاصمة للفوز بثلاثة أهداف نظيفة.