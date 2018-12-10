جائزة نوفمبر بين وليد عباس ومبخوت ومبارك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، بناء على الإحصائيات، وسيطر اللاعبون المواطنون على قائمة المرشحين في فئة أفضل لاعب، وضمت وليد عباس مدافع شباب الأهلي، وكلاً من علي مبخوت وخلفان مبارك ثنائي الجزيرة.

وكان وليد عباس قاد فريقه إلى الفوز في مباريات فريقه الثلاث خلال شهر نوفمبر، وأحرز هدف الفوز في لقاء الديربي أمام النصر في الجولة 11، وفي الوقت نفسه واصل الثنائي مبخوت ومبارك التألق بقميص «فخر أبوظبي»، وسجل مبخوت 5 أهداف في لقاءات فريقه الثلاثة خلال شهر نوفمبر بينما أحرز مبارك 4 أهداف وصنع هدفين.

وشهدت جائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر ترشيح كل من ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، وعادل الحوسني حارس الشارقة للجائزة للمرة الثانية على التوالي، بجانب خالد عيسى حارس العين الذي توج بالجائزة في شهر سبتمبر.

وكان المخضرم ماجد ناصر حافظ على نظافة شباك شباب الأهلي في مباراتين وتلقت شباكه هدفًا واحدًا فقط في نوفمبر، كما واصل عادل الحوسني تميزه وساهم في استمرار صدارة الشارقة للمسابقة، وتلقت شباكه 5 أهداف خلال الشهر نفسه، بينما حافظ خالد عيسى على نظافة شباك العين في مباراتين وتلقت شباكه هدفًا في 3 مباريات.

المدربون

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب ترشيح كل من عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة الفائز بجائزتي سبتمبر وأكتوبر، وزوران ماميتش مدرب العين الذي عاد إلى قائمة الترشيحات بعد أن حل ثانيًا في شهر سبتمبر وغاب عن قائمة أكتوبر، وتكتمل القائمة بوجود رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي لأول مرة.

الجدير بالذكر أن العنبري واصل تألقه مع الشارقة متصدر الدوري دون هزيمة، حيث حصد 5 نقاط من ثلاث مباريات خلال الشهر من انتصار وتعادلين، أما الكرواتي زوران فقاد العين للحصول على العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في نوفمبر، وهو ما فعله أروابارينا مع شباب الأهلي محققاً 9 نقاط.

تصويت

وانطلق التصويت عبر الموقع الإلكتروني للجنة المحترفين ويستمر 48 ساعة، ويعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر صفحات اللجنة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحصل الفائزون بالجوائز على كأس تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض تُسلّم لهم قبل صافرة بداية مباريات فرقهم في الجولة التالية لإعلان النتائج.