16 مدرباً في انطلاقة دورة المحاضرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس بمقر اتحاد الكرة بدبي دورة إعداد محاضري التدريب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتعاون مع اتحاد الكرة وتستمر حتى 13 الجاري بمشاركة 16 مدرباً من الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة لقدم وهم: مهدي علي وسليمان حسن ومحمد علي أحمد «الإمارات» بدر خليل ومحسن علي «البحرين»، أحمد دورزي وسولين حمد «الأردن»، محمد العنزي وسمير أحمد «الكويت»، بسام محمد ويوسف الجوهري «لبنان»، عبيد خميس «سلطنة عُمان»، أشرف سكر ومراد بانورة «فلسطين»، بشير العبود ومحمد مخلوف «سوريا».

وحضر افتتاح الدورة محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة وعبيد الشامسي نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدير الإدارة الفنية باتحاد الكرة وبرانيمير يوجيفيتش وعصام السحيباني من مكتب التطوير التابع لـ «فيفا»في منطقة غرب آسيا. واشاد بن هزام بالتعاون المستمر بين اتحاد الكرة و«فيفا» في تنظيم مثل هذه الدورات التي تعزز خبرات الكوادر الفنية الآسيوية.

ويتضمن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪورة محاضرات نظرية وعملية يُقدمها المحاضر الآسيوي عبد الله حسن عبدالله رئيس قسم التدريب والتطوير باتحاد الكرة ومحمد بصير مدير تدريب وتطوير اللاعبين في مكتب «فيفا».