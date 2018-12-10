«تغريدة» تعبر بالظفرة إلى ربع النهائي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

انعكست تغريدة صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة على فريقه في مباراة دبا الحصن أول من أمس، بطريقة إيجابية وأسهمت في فوز الفريق على «الحصن» 2-1 والوصول إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد أن بثت تغريدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب مباراة الجزيرة في الدوري، التي كسبها الفريق بثلاثية مقابل هدفين، الحماسة في نفوس اللاعبين وجاء فيها: «عندما تحضر الروح والغيرة على الشعار تأتي النتائج الإيجابية فشكراً لفرسان مباراة الجزيرة.. ولا مكان للمتخاذلين».

وسبق التغريدة تصريحات مباشرة من الصربي رازوفيتش المدير الفني للفريق الذي أكد أن فترة الانتقالات الشتوية ستشهد تعديلات في صفوف اللاعبين وأن البقاء للأفضل، ما جعل كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما عنده حتى يحافظ على تواجده بالكشوفات، ليعقبها تأكيدات صالح المزروعي بأن أي لاعب متخاذل لن يواصل مشواره مع الظفرة.

حسم

وفي مباراة دبا الحصن التي جرت باستاد نادي بني ياس أدى اللاعبون المباراة بروح قتالية ونجحوا في حسم النتيجة مبكراً بهدفين عن طريق سعيد الكثيري، الذي يؤكد عندما تتاح له الفرصة أنه يستحق المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية حيث يرد على مدربه بأدائه الجيد وأهدافه في الملعب، كما سجل البرازيلي ديجو هدفاً من ركلة جزاء وهو يقدم مستويات جيدة في كل المباريات ويضع بصمته في أهداف فريقه.

وفي المقابل ورغم خسارته نتيجة المباراة فإن دبا الحصن قدم مردودا جيدا خاصة في الجزء الأخير من زمن اللقاء الذي شكل فيه ضغطاً على مرمى منافسه لتعديل النتيجة، لكن صافرة الحكم كانت أسرع.

مباراة صعبة

وأكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة وفي المؤتمر الصحافي أن مباراة دبا كانت صعبة كما توقع لها، ذاكراً أن المنافس قدم مستوى جيداً ولكن فريقه تمكن بخبرة لاعبيه من كسب النتيجة وقال: سعيد جداً بالفوز والعبور إلى ربع نهائي الكأس الغالية ولكن غير راض عن الأداء لأنه لم يكن بالمستوى المطلوب.

وكشف رازوفيتش أن أكبر مشكلة واجهته في المباراة كانت العامل النفسي والضغوط الكبيرة على اللاعبين، ذاكراً أن مثل هذه المواجهات تتقبل كل النتائج وأن ذلك شكل ضغطاً على فريقه لذلك كان يتوقع أن يكون مردود الفريق بنسبة لا تتجاوز الـ 50%، ذاكراً أن أكثر شيء ساعدهم في المباراة الهدف المبكر لأن رفع الكثير من الضغط عن اللاعبين.

ورفض مدرب الظفرة الحديث عن المواجهات المقبلة ومستقبل فريقه في المنافسة وقال: نتعامل مع كل مباراة بطريقة منفصلة عن الأخرى لكننا نحاول دائماً أن نقدم أفضل ما عندنا في جميع المباريات.

04

أرجع فتحي سليم مدرب دبا الحصن، خسارة فريقه إلى مشاركة 4 أجانب مع الظفرة وقال: اللاعب الأجنبي مؤثر جداً ومشاركة 4 مع الظفرة مقابل لاعبين فقط مع فريقنا، منح الأفضلية للخصم.

وأضاف: الظفرة يعتبر أكثر جاهزية من فريقنا بمشاركته في دوري الخليج العربي ويتفوق في الخبرة، ورغم الخسارة قدمنا مستوى جيداً، ولو استمرت المباراة دقائق إضافية كنا سندرك التعادل.