النصر وبني ياس.. حظوظ متساوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي بني ياس والنصر على استاد نادي الشارقة في الرابعة و40 دقيقة عصر اليوم، لحساب الدور 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة تبدو فيها الحظوظ متساوية ويتطلع من خلالها كل فريق إلى مواصلة مشواره بنجاح نحو اللقب الغالي.

ويخوض النصر المباراة في ظروف طيبة وأجواء تفاؤلية وصفوف مكتملة، ما يعزز حظوظه في تقديم مستوى جيد تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت البرازيلي كايو زاناردي.

وفي المقابل تدرب السماوي بمعنويات عالية استعداداً للقاء بعد الفوز الذي حققه في الدوري على شباب الأهلي بثلاثية بيضاء، وركز الجهاز الفني على تصحيح بعض السلبيات ، وشارك في التدريبات جميع لاعبي الفريق الذين تأكدت جاهزيتهم للقاء باستثناء أحمد دادا الذي يخضع لتدريبات فردية.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر في المؤتمر الصحافي للمباراة أنه يعلم تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى كل لاعب ويدرك أهمية الفوز في مباراة بني ياس، مشيراً إلى أنه سيبذل كل جهوده من أجل عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما خرج الفريق من الدور الأول، وقال: سنلعب بشكل جيد ونحاول انتزاع بطاقة التأهل، التي ستعني لنا الكثير في هذه الفترة بالذات لأنها ستشكل شحنة معنوية كبيرة للفريق لمواصلة مسيرته بنجاح.

وأوضح المدرب البرازيلي أنه على الرغم من ضيق الوقت وضغط الروزنامة إلا أن النصر في قمة جاهزيته، وقال: سنواصل العمل بنفس المنهجية، ونملك مجموعة جيدة من اللاعبين، واستعادوا ثقتهم بأنفسهم وهم جاهزون.

تأقلم

وأكد زاناردي أنه من الصعب نقل وجهة نظره من خلال بعض الحصص التدريبية لكن اللاعبين يتقبلون أفكاره بشكل جيد ويتأقلمون مع أسلوبه بسرعة، هم على درجة عالية من الكفاءة ويدركون جيداً ماذا يجب فعله، مشيراً إلى أن وجود عدة لاعبين قادمين من أكاديمية الكرة أمثال خليفة مبارك وجاسم يعقوب وراشد عمر وإبراهيم عيسى وغيرهم من اللاعبين ومتابعته بشكل مستمر لمباريات الفريق الأول سهّل عليه مهمته المؤقتة.

وأكد مدرب النصر أن كل مباراة لها ظروف مختلفة وأنه يجب تعلم العديد من الدروس من مباراة الوحدة ودبا الفجيرة وأنه يكنّ كل الاحترام لبني ياس، الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري آخرها الفوز على شباب الأهلي بثلاثية نظيفة.

تحدٍ

وصف الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس، مواجهة النصر بالمهمة والصعبة، وأكد أنها تحد جديد يخوضه الفريق وسيبذل فيه مجهوداً كبيراً من أجل الفوز، وقال: لعبنا قبل أسبوعين ضد النصر، ما يجعل كل طرف ملم بتفاصيل الطرف الثاني ويعرف كل المعلومات عنه، ومنافسنا قوي ونحترمه كثيراً وهو أحد الأندية الجيدة في الدوري ويملك عناصر متميزة، والفوز عليه يتطلب مجهوداً كبيراً لكننا سنعمل على تجاوزه.

وأضاف: النصر يعتمد في طريقة لعبه على الاستحواذ والقوة ولذلك أتوقع مباراة صعبة على الفريقين وستشهد ندية وصراعاً قوياً على نيل بطاقة التأهل.

وعن استعداد «السماوي» لمواجهة المفاجآت قال كرونوسلاف: منافسات الكأس دائماً تكون بها نتائج مخالفة للتوقعات، وفي النهاية هذه كرة القدم، لا بد أن تركز على المباراة وأن تكون جاداً باستمرار حتى لا تستقبل الأهداف وتخسر النتائج، لذلك سنخوض المواجهة منذ البداية بتركيز كبير ولعب جاد وهذا ما طلبته من اللاعبين حتى لا نخسر.

توقع

طارق أحمد: ضغوط إيجابية

توقع طارق أحمد لاعب النصر أن تكون مواجهة بني ياس صعبة نظراً لرغبة كل فريق في الحفاظ على فرصته في بطولة الكأس الغالية، مؤكداً أن «العميد» يركز بشكل كبير على هذه المسابقة بعد تقلّص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

واعترف طارق أحمد أن الضغوط التي يعاني منها فريقه هي ضغوط إيجابية بحكم أن النصر فريق كبير، ويجب أن يلعب دائماً الأدوار الأولى في كل البطولات، وقال: نلعب بفريق كبير منافس على الألقاب، ومن الطبيعي أن نكون تحت ضغط مستمرّ يحفزنا لتقديم الأفضل.

ووجه طارق أحمد الشكر إلى مدربه السابق يوفانوفيتش على الفترة التي قضاها مع النصر، مشيراً إلى أن اللاعبين انسجموا سريعاً مع المدرب الجديد وكل منهم يحاول أن يقدم له المساعدة حتى ينجح في مهمته.

صعوبة

أحمد الشامسي: المفاجآت واردة

أكد أحمد الشامسي مدافع«السماوي» أنهم عازمون على التأهل إلى دور الثمانية للكأس الغالية بتخطي النصر اليوم، رغم صعوبة المهمة لقوة الفريق المنافس وتميز لاعبيه، وقال: كل شيء وارد في بطولة الكأس التي تتقبل دائماً كل النتائج، لذلك يوجد باستمرار الكثير من المفاجآت بتحقيق نتائج غير متوقعة، لكن من يجتهد أكثر ويحترم الخصم يستطيع الفوز.

وتوقع الشامسي أن يقدم «السماوي والعميد» مباراة ممتعة للجماهير فيها الكثير من جماليات كرة القدم، وقال: وأتوقع أن يكون المستوى العام للقاء متميزاً وأن تكون الندية حاضرة خصوصاً أن كل فريق يمتلك رغبة قوية في التأهل.